Dueños de perros que fueron abandonados en El Dorado narraron a SEMANA su versión del suceso

El caso de los perros que fueron encontrados abandonados en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, continúa generando interrogantes.

Nueva versión del caso de perros abandonados en El Dorado; dueños culpan a la agencia de viajes

René Silva, uno de los propietarios de los animales, habló con SEMANA y entregó su versión de lo ocurrido. Según su relato, la familia había contratado una compañía especializada en el traslado de mascotas desde Estados Unidos hacia Colombia, pero el proceso terminó con su perro bajo protección de las autoridades.

El propietario explicó que encontró a la empresa a través de Instagram y que decidió contratarla porque le generó confianza.

“Pues yo los contraté por Instagram. Y pues, como buena acción, por los seguidores, por todo, por la atención que ellos me dieron”, aseguró.

Este es uno de los perros que fueron abandonados. Dueños dan su versión. Foto: Cortesía a SEMANA.

La decisión de trasladar al animal a Bogotá, según explicó, estaba relacionada con una situación familiar. Su esposa está embarazada y él se encontraba viajando, por lo que consideraron que lo mejor era que la mascota permaneciera con su madre.

“Me dieron la confianza de que ellos me iban a llevar a mi mascota a Colombia, a Bogotá, donde mi mamá. Ya que mi esposa está embarazada y yo estoy viajando”, relató.

“Tenemos todo bajo control”

El perro fue enviado desde Atlanta con destino a Bogotá. El propietario asegura que antes del viaje informó a la compañía que la mascota había sido vacunada recientemente y que ya contaba con la vacuna contra la rabia. Según él, la respuesta de la empresa fue que no existía ningún inconveniente.

“Yo les dije a ellos: mi perro está recién vacunado, ya tiene la rabia. Y ellos: no, no, no se preocupen, nosotros tenemos todo bajo control”, afirmó.

Incluso, según su versión, la empresa le habría asegurado que la mascota podía ingresar al país y ser entregada sin problemas a su familia.

“Ella ya está, ella ya puede viajar a Colombia. Tu familia la puede recoger sin ningún problema”, sostuvo que le dijeron.

El momento más crítico habría ocurrido el 29 de septiembre, fecha en la que estaba prevista la entrega. El propietario asegura que su madre llegó desde las primeras horas de la mañana al aeropuerto y permaneció allí todo el día esperando al animal.

“A mi mamá la dejaron desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche sin información”, afirmó.

De acuerdo con su relato, durante varias horas la explicación que recibió la familia fue que faltaba un documento solicitado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y que, una vez solucionado el inconveniente, podrían retirar al perro.

“Solo diciéndonos que no, que al ICA le hacía falta un papel y ya los dejaban salir”, contó.

El propietario sostiene que también le dijeron que ese día había entrado en vigencia un nuevo reglamento y que la cantidad de mascotas procedentes de Estados Unidos había generado demoras.

“En el transcurso de todo el día, solo mentiras: que no, que toca esperar, que llegaron muchas mascotas de Estados Unidos, que tienen que esperar, pero que ténganlo por seguro que su mascota se la entregamos hoy. Mejor dicho, todo el día, así”, destacó Silva.

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Versiones en conflicto

Sin embargo, la familia habría conocido posteriormente una versión diferente. Según el propietario, un conocido que acompañaba a su madre fue quien les informó que los animales habían sido dejados en el lugar.

“Por un conocido de un familiar mío que fue a acompañar a mi mamá, de mi hermano, fue que nos dijeron: sus perritos, bueno, su perra, la dejaron botar”, relató.

El dueño asegura que, pese a esa información, la empresa continuó negando que hubiera abandonado a los animales.

“Ellos se escaparon, se fueron, dejaron. Y ellos con mentiras que no, que nosotros no los dejamos botados”, manifestó.

También aseguró que la compañía les habría indicado que existían documentos firmados relacionados con Avianca que demostrarían la entrega de los animales.

“Un poco de mentiras”, resumió el propietario al referirse a las explicaciones que recibió durante ese día.

Los dos perros abandonados. Foto: IDBYPA

“Creo que falsificaron los papeles”

Actualmente, según su versión, la mascota permanece en un refugio de animales ubicado en Engativá. La familia busca demostrar que es la propietaria del perro mediante el microchip y otros documentos.

“Como ella tiene un microchip, está ahí mi información, las fotos. Hemos llevado todo lo que me dio Rimi cuando yo la adquirí”, explicó.

El propietario también aseguró que el caso podría estar relacionado con problemas en la documentación presentada para el traslado de los animales.

“Creo que falsificaron los papeles de los animales, por eso no los dejaron entrar”, afirmó, dejando claro que esta es una de las hipótesis que maneja actualmente la familia y que deberá ser esclarecida por las autoridades.

Mientras avanza el proceso, el hombre asegura que su madre y el abogado de la familia han estado pendientes de recuperar al animal.

“Mi abogado y mi mamá están todos los días allá”, dijo.

El caso continúa bajo investigación y será necesario establecer qué ocurrió durante el traslado desde Estados Unidos, cuáles eran los documentos exigidos para el ingreso de los animales al país y quién tenía la responsabilidad de custodiarlos una vez llegaron a Bogotá.

Entretanto, la familia espera recuperar a su mascota y esclarecer las circunstancias que terminaron con el animal bajo protección de las autoridades.