Estas son las actividades de la Semana de Protección y Bienestar Animal en Bogotá

Del 2 al 12 de octubre Bogotá vivirá la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA) con una amplia agenda de actividades académicas, culturales y pedagógicas que buscan promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales.
“En el Distrito Capital hay cerca de cuatro millones de perros y gatos que viven con sus familias interespecie en donde el corazón animalista es evidente”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.
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Esta es la programación
Sábado 3 de octubre
- Encuentro Distrital de Educación para la Protección y el Bienestar Animal 2026 – Clausura Servicio Social Obligatorio
- Lugar: CEFE Chapinero, calle 82 n.° 10-69, piso 3, Arena Polivalente.
- Hora: de 9:30 a. m. a 2:00 p. m.
- Feria de emprendimiento Red de Aliados
- Lugar: CEFE Chapinero, calle 82 n.° 10-69, piso 1.
- Hora: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Brigada Médico-Veterinaria
- Lugar: Parroquia del Señor de los Milagros de Engativá.
- Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Cupo: 70 animales
Domingo 4 de octubre
- Día Mundial de los Animales – Parada Animalista
- Jornada de protección y bienestar animal en la Ciclovía de Bogotá.
- Jornada de adopción 10 animales disponibles: 7 perros y 3 gatos.
- Guau al Parque Espacio para promover la tenencia, convivencia responsable y amor por los animales.
- Caminata por el parque
- Lugar: Parque Nacional, Carrera 7 con Calle 39, calzada oriental.
- Hora: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Jornada de esterilizaciones CastraLat – Brigada Médico-Veterinaria
- Lugar: Ciudad Bolívar – Candelaria La Nueva, etapas I y II
- Ubicación: carrera 29 No. 66-10 sur
- Hora: 7:00 a. m.
- Cupos: Esterilización: 150 animales / Brigada Médico-Veterinaria: 35 animales
- Jornada de esterilizaciones CastraLat – Brigada Médico-Veterinaria
- Lugar: Kennedy – Andalucía
- Ubicación: carrera 82B #13D-35
- Hora: 7:00 a. m.
- Cupos: Esterilización: 150 animales / Brigada Médico-Veterinaria: 35 animales
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Lunes 5 de octubre
- Adopción comunitaria en el marco de la Semana PYBA y la estrategia “El Vecino Buena Pata”
- Lugar: Avenida Paseo Bolívar (Circunvalar) #16-20. Sede Venado de Oro del Instituto Humboldt.
- Hora: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
- Lanzamiento de “Huella normativa”
- La Biblioteca Jurídica del IDPYBA, una de las más grandes de Colombia.
- Modalidad: virtual
Martes 6 de octubre
- Bienestar Animal y Convivencia en la Propiedad Horizontal
- “Porque compartimos el mismo espacio”
- Lugar: Compensar Calle 94, Calle 94 #23-43.
- Hora: de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.
Miércoles 7 de octubre
- Lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo para la Protección y Bienestar Animal (ODPA) – Red Doméstica
- Lugar: CEFE Chapinero, Calle 82 #10-69.
- Hora: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
Jueves 8 de octubre
- Encuentro de Consejeros y Consejeras PYBA 2026
- Lugar: Club Animalista – Calle 54A #14-65.
- Hora: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
- Gran Maratón Radial “El Vecino Buena Pata”
- Lugar: Todelar, avenida carrera 20 No. 83-64.
- Hora: La Voz de Bogotá: 12:00 p. m. a 4:00 p. m. / Animales de Radio: 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
Viernes 9 de octubre
- Conmemoración del Día de las y los Proteccionistas
- Invitadas especiales.
- Cupos llenos
Sábado 10 de octubre
- Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.
- Lugar: Parque Simón Bolívar.
- Hora: 1:00 p. m. a 10:00 p. m.
- Jornada de adopción
- Lugar: Centro Comercial Cafam Floresta.
- Hora: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo 11 de octubre
- Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.
- Lugar: Parque Simón Bolívar.
- Hora: 1:00 p. m. a 10:00 p. m.
Lunes 12 de octubre
- Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.
- Parque Simón Bolívar.
- 1:00 p. m. a 9:00 p. m.