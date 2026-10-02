Estas son las actividades de la Semana de Protección y Bienestar Animal en Bogotá

Del 2 al 12 de octubre Bogotá vivirá la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA) con una amplia agenda de actividades académicas, culturales y pedagógicas que buscan promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales.

“En el Distrito Capital hay cerca de cuatro millones de perros y gatos que viven con sus familias interespecie en donde el corazón animalista es evidente”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

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Esta es la programación

Sábado 3 de octubre

Encuentro Distrital de Educación para la Protección y el Bienestar Animal 2026 – Clausura Servicio Social Obligatorio

Lugar : CEFE Chapinero, calle 82 n.° 10-69, piso 3, Arena Polivalente. Hora : de 9:30 a. m. a 2:00 p. m.

Feria de emprendimiento Red de Aliados

Lugar: CEFE Chapinero, calle 82 n.° 10-69, piso 1. Hora : de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Brigada Médico-Veterinaria

Lugar : Parroquia del Señor de los Milagros de Engativá. Hora : de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Cupo : 70 animales



Domingo 4 de octubre

Día Mundial de los Animales – Parada Animalista

Jornada de protección y bienestar animal en la Ciclovía de Bogotá. Jornada de adopción 10 animales disponibles: 7 perros y 3 gatos. Guau al Parque Espacio para promover la tenencia, convivencia responsable y amor por los animales. Caminata por el parque Lugar : Parque Nacional, Carrera 7 con Calle 39, calzada oriental. Hora : de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Jornada de esterilizaciones CastraLat – Brigada Médico-Veterinaria

Lugar: Ciudad Bolívar – Candelaria La Nueva, etapas I y II Ubicación : carrera 29 No. 66-10 sur Hora : 7:00 a. m. Cupos : Esterilización: 150 animales / Brigada Médico-Veterinaria: 35 animales

Jornada de esterilizaciones CastraLat – Brigada Médico-Veterinaria

Lugar : Kennedy – Andalucía Ubicación : carrera 82B #13D-35 Hora : 7:00 a. m. Cupos : Esterilización: 150 animales / Brigada Médico-Veterinaria: 35 animales



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Lunes 5 de octubre

Adopción comunitaria en el marco de la Semana PYBA y la estrategia “El Vecino Buena Pata”

Lugar : Avenida Paseo Bolívar (Circunvalar) #16-20. Sede Venado de Oro del Instituto Humboldt. Hora : de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Lanzamiento de “Huella normativa”

La Biblioteca Jurídica del IDPYBA, una de las más grandes de Colombia. Modalidad : virtual



Martes 6 de octubre

Bienestar Animal y Convivencia en la Propiedad Horizontal

“Porque compartimos el mismo espacio” Lugar : Compensar Calle 94, Calle 94 #23-43. Hora : de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.



Miércoles 7 de octubre

Lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo para la Protección y Bienestar Animal (ODPA) – Red Doméstica

Lugar : CEFE Chapinero, Calle 82 #10-69. Hora : 9:00 a. m. a 11:00 a. m.



Jueves 8 de octubre

Encuentro de Consejeros y Consejeras PYBA 2026

Lugar : Club Animalista – Calle 54A #14-65. Hora : de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Gran Maratón Radial “El Vecino Buena Pata”

Lugar: Todelar, avenida carrera 20 No. 83-64.

Todelar, avenida carrera 20 No. 83-64. Hora: La Voz de Bogotá: 12:00 p. m. a 4:00 p. m. / Animales de Radio: 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Viernes 9 de octubre

Conmemoración del Día de las y los Proteccionistas

Invitadas especiales. Cupos llenos



Sábado 10 de octubre

Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.

Lugar : Parque Simón Bolívar. Hora : 1:00 p. m. a 10:00 p. m.

Jornada de adopción

Lugar : Centro Comercial Cafam Floresta.

: Centro Comercial Cafam Floresta. Hora: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Domingo 11 de octubre

Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.

Lugar : Parque Simón Bolívar. Hora : 1:00 p. m. a 10:00 p. m.



Lunes 12 de octubre

Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.

Parque Simón Bolívar. 1:00 p. m. a 9:00 p. m.

