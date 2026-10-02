4Patas

Estas son las actividades de la Semana de Protección y Bienestar Animal en Bogotá

Entre el 2 y 12 de octubre habrá diversas actividades para promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de octubre de 2026 a las 2:05 p. m.
Del 2 al 12 de octubre la ciudad vivirá la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA) con una amplia agenda de actividades académicas, culturales y pedagógicas que buscan promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales.
Del 2 al 12 de octubre la ciudad vivirá la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA) con una amplia agenda de actividades académicas, culturales y pedagógicas que buscan promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales. Foto: adobe stock.

Del 2 al 12 de octubre Bogotá vivirá la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA) con una amplia agenda de actividades académicas, culturales y pedagógicas que buscan promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales.

“En el Distrito Capital hay cerca de cuatro millones de perros y gatos que viven con sus familias interespecie en donde el corazón animalista es evidente”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

3. Cada mascota necesita una evaluación individual.
¿Suplementos naturales para perros y gatos? Una médica veterinaria comparte 10 claves para usarlos de forma segura

Esta es la programación

Sábado 3 de octubre

  • Encuentro Distrital de Educación para la Protección y el Bienestar Animal 2026 – Clausura Servicio Social Obligatorio
    • Lugar: CEFE Chapinero, calle 82 n.° 10-69, piso 3, Arena Polivalente.
    • Hora: de 9:30 a. m. a 2:00 p. m.
  • Feria de emprendimiento Red de Aliados
    • Lugar: CEFE Chapinero, calle 82 n.° 10-69, piso 1.
    • Hora: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
  • Brigada Médico-Veterinaria
    • Lugar: Parroquia del Señor de los Milagros de Engativá.
    • Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
    • Cupo: 70 animales

Domingo 4 de octubre

  • Día Mundial de los Animales – Parada Animalista
    • Jornada de protección y bienestar animal en la Ciclovía de Bogotá.
    • Jornada de adopción 10 animales disponibles: 7 perros y 3 gatos.
    • Guau al Parque Espacio para promover la tenencia, convivencia responsable y amor por los animales.
    • Caminata por el parque
    • Lugar: Parque Nacional, Carrera 7 con Calle 39, calzada oriental.
    • Hora: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Jornada de esterilizaciones CastraLat – Brigada Médico-Veterinaria
    • Lugar: Ciudad Bolívar – Candelaria La Nueva, etapas I y II
    • Ubicación: carrera 29 No. 66-10  sur
    • Hora: 7:00 a. m.
    • Cupos: Esterilización: 150 animales / Brigada Médico-Veterinaria: 35 animales
  • Jornada de esterilizaciones CastraLat – Brigada Médico-Veterinaria
    • Lugar: Kennedy – Andalucía
    • Ubicación: carrera 82B #13D-35
    • Hora: 7:00 a. m.
    • Cupos: Esterilización: 150 animales / Brigada Médico-Veterinaria: 35 animales
Morita, la perrita con una enfermedad delicada que fue rescatada en Melgar.
Morita lucha contra una enfermedad tras ser rescatada en Melgar: esto se sabe sobre la leishmaniasis

Lunes 5 de octubre

  • Adopción comunitaria en el marco de la Semana PYBA y la estrategia “El Vecino Buena Pata”
    • Lugar: Avenida Paseo Bolívar (Circunvalar) #16-20. Sede Venado de Oro del Instituto Humboldt.
    • Hora: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
  • Lanzamiento de “Huella normativa”
    • La Biblioteca Jurídica del IDPYBA, una de las más grandes de Colombia.
    • Modalidad: virtual

Martes 6 de octubre

  • Bienestar Animal y Convivencia en la Propiedad Horizontal
    • “Porque compartimos el mismo espacio”
    • Lugar: Compensar Calle 94, Calle 94 #23-43.
    • Hora: de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.

Miércoles 7 de octubre

  • Lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo para la Protección y Bienestar Animal (ODPA) – Red Doméstica
    • Lugar: CEFE Chapinero, Calle 82 #10-69.
    • Hora: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Jueves 8 de octubre

  • Encuentro de Consejeros y Consejeras PYBA 2026
    • Lugar: Club Animalista – Calle 54A #14-65.
    • Hora: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
  • Gran Maratón Radial “El Vecino Buena Pata”
  • Lugar: Todelar, avenida carrera 20 No. 83-64.
  • Hora: La Voz de Bogotá: 12:00 p. m. a 4:00 p. m. / Animales de Radio: 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Viernes 9 de octubre

  • Conmemoración del Día de las y los Proteccionistas
    • Invitadas especiales.
    • Cupos llenos

Sábado 10 de octubre

  • Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.
    • Lugar: Parque Simón Bolívar.
    • Hora: 1:00 p. m. a 10:00 p. m.
  • Jornada de adopción
  • Lugar: Centro Comercial Cafam Floresta.
  • Hora: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Domingo 11 de octubre

  • Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.
    • Lugar: Parque Simón Bolívar.
    • Hora: 1:00 p. m. a 10:00 p. m.

Lunes 12 de octubre

  • Rock al Parque: Pedagogía contra el maltrato animal, tenencia y convivencia responsable de animales de compañía.
    • Parque Simón Bolívar.
    • 1:00 p. m. a 9:00 p. m.