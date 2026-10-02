Morita lucha contra una enfermedad tras ser rescatada en Melgar: esto se sabe sobre la leishmaniasis

Morita, una perrita rescatada en Melgar, atraviesa un delicado proceso de recuperación luego de llegar en un estado que preocupó a quienes quedaron a cargo de su cuidado. La Fundación Doggy in Home recibió a la mascota y compartió su caso en redes sociales para solicitar apoyo y continuar con su atención veterinaria.

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Después de su llegada, los especialistas realizaron diferentes exámenes para conocer sus condiciones de salud. Entre las pruebas rápidas practicadas, una arrojó resultado positivo para leishmaniasis, una enfermedad parasitaria que puede afectar a los perros y que requiere seguimiento veterinario.

La fundación explicó que todavía estaba a la espera de otros resultados para conocer con mayor precisión el estado de Morita. Por eso, advirtió que podrían aparecer nuevas dificultades durante el proceso.

“Seguramente no se enfrentaremos a más cosas”, indicó la organización al pedir ayuda para continuar con su recuperación.

Esta enfermedad no es bastante conocida y por esto es importante saber de qué trata. De acuerdo con él Hospital Clínico Veterinario UAX de España, se trata de una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de determinados insectos que previamente adquirieron el parásito al alimentarse de un animal infectado.

Los síntomas no son iguales en todos los perros. Algunos pueden permanecer asintomáticos, mientras que otros presentan diferentes signos clínicos, debido a que la enfermedad puede afectar varios órganos.

Síntomas y tratamiento de la leishmaniasis

La leishmaniasis canina más común es la cutánea. Entre las señales que pueden aparecer están la pérdida de pelo, conocido como alopecia, la dermatitis ulcerativa y las ulceraciones en las membranas mucosas. Sin embargo, estos síntomas no son suficientes para confirmar que un perro tenga la enfermedad.

Para establecer un diagnóstico es necesario realizar pruebas que permitan detectar el parásito o identificar la respuesta del organismo frente a la infección.

Los especialistas también señalan que un perro diagnosticado puede permanecer asintomático durante largos periodos cuando recibe el tratamiento indicado y mantiene una alimentación adecuada. El manejo puede ser prolongado y administrarse mediante medicamentos inyectables o por vía oral.

En el caso de Morita, la fundación continúa pendiente de los resultados de los exámenes restantes. Además, la organización explicó que la perrita recibe un tratamiento de por vida para el síndrome de Cushing, una enfermedad hormonal que requiere manejo permanente.

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Quienes quieran conocer la evolución de Morita o apoyarla pueden consultar las redes sociales oficiales de la fundación. Allí se publican las actualizaciones de su estado y los canales disponibles para contribuir a su recuperación.

Mientras avanza su tratamiento, Morita continúa bajo cuidado veterinario y con el acompañamiento de la fundación, que busca brindarle las condiciones necesarias para enfrentar esta nueva etapa.