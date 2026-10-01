Denuncian robo de una perrita en Bosa: requiere de cuidados especiales para poder vivir

Un drama familiar se vive en el barrio Bosa La Esperanza, al sur de Bogotá, tras el rapto de Atena, una perrita de raza bulldog francés.

Mascotas desaparecen en el Parque Nacional: denuncian un presunto secuestro de perros en Bogotá

El hecho ocurrió el miércoles 16 de septiembre hacia el mediodía, cuando el animal se encontraba tomando el sol en la entrada de un almacén de ropa infantil. Su dueña se percató de la ausencia minutos después al salir del área de aseo y comenzar la búsqueda con los vecinos de la cuadra.

Policía rescató a un perrito secuestrado en medio de un robo en Bogotá: los detalles

Cámaras de seguridad del sector permitieron reconstruir el momento del hurto. Un hombre que simula vender bolsas de basura aprovechó el descuido, se acercó a la canina, la acarició para ganarse su confianza debido a su carácter dócil y procedió a alzarla para huir del lugar sin dejar rastro visible sobre su dirección.

Rasgos particulares y atención médica requerida

Atena es una bulldog francés de tamaño más pequeño que el promedio de su raza; ya es adulta, está esterilizada y posee una cicatriz visible en la zona abdominal.

Falso vendedor de bolsas raptó a perrita enferma en la puerta de un local en Bosa La Esperanza. Foto: Suministrado a SEMANA API

Su familia enfatiza que requiere cuidados especiales cotidianos, debido a que presenta problemas del sistema digestivo que le exigen una alimentación estricta basada en comida de gama alta y preparaciones caseras específicas.

A estas complicaciones médicas se suma un cuadro de incontinencia urinaria, el cual se intensifica durante los días fríos y requiere medidas permanentes de higiene y paciencia.

Sus propietarios manifestaron profunda preocupación por su salud, pues dudan que quienes la tengan actualmente le brinden la dieta y la atención veterinaria que su condición exige.

Identificación del sospechoso y llamadas de extorsión

Comerciantes del sector señalaron que el responsable utiliza la venta de bolsas como fachada para cometer hurtos en establecimientos.

Falso vendedor de bolsas raptó a perrita enferma en la puerta de un local en Bosa La Esperanza. Foto: Suministrado a SEMANA API

El hombre es descrito de piel morena, entre 55 y 60 años, con barba, bigote y el hábito de ocultar su rostro con gorras o tapabocas. Reportes de vecinos lo vinculan con robos recientes de teléfonos celulares, controles y máquinas de corte en una barbería cercana.

Hasta el momento, la dueña de la mascota ha recibido múltiples llamadas telefónicas de personas que intentan exigirle dinero sin aportar pruebas reales sobre el paradero de la canina.

La familia reitera el llamado a la comunidad de Bosa, Soacha y zonas aledañas para suministrar información verídica que permita ubicar a Atena y lograr su pronto regreso a casa.