El Eje Cafetero es uno de los destinos clave para visitar en Colombia y allí el departamento de Caldas ofrece una amplia lista de lugares que vale la pena conocer, pues es un lugar en el que los viajeros se encuentran con una combinación de naturaleza, cultura cafetera, aventura y descanso.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

En un recorrido por sus tierras, los turistas aprecian montañas, valles y paisajes andinos que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, mientras que sus municipios ofrecen experiencias que van desde recorrer fincas de café, apreciar la arquitectura tradicional de sus pueblos, relajarse en termales y cascadas y admirar sus bosques repletos de flora y fauna.

Una de las particularidades en este departamento es que tiene diversidad de climas que permiten pasar de zonas cálidas a ecosistemas de alta montaña en distancias relativamente cortas.

Cuenta con 27 municipios y uno de ellos es reconocido por tener el clima más frío. Según la Gobernación de Caldas, el promedio de su temperatura es de 14 grados centígrados y se encuentra a una altura de 2.820 metros sobre el nivel del mar.

Este destino destaca por sus encantos naturales y belleza arquitectónica. Foto: Gobernación de Caldas/API

¿Cuál es su oferta turística?

Es un pequeño pueblo con grandes encantos y por ello hace parte de la iniciativa Pueblos que Enamoran, impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur para dar visibilidad a destinos con gran potencial turístico que aún no cuentan con suficiente reconocimiento.

También hace parte de los nominados a los premios Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo, convocatoria internacional que selecciona a los mejores lugares del mundo para hacer turismo rural.

El rincón escondido de Caldas que es perfecto para deportes extremos y que sorprende con cascadas

Marulanda ofrece opciones tanto para los amantes de la naturaleza y la aventura como para quienes disfrutan de la arquitectura y la cultura local. Sus casas de dos pisos, con coloridos zócalos, puertas y ventanas, le dan una identidad particular al casco urbano.

En los alrededores del pueblo, el paisaje cambia hacia bosques de niebla, cascadas y zonas de alta montaña, donde sobresale el bosque de palma de cera, árbol nacional de Colombia.

Marulanda es un destino de tradición ovejera donde la lana es parte fundamental de sus encantos artesanales. Foto: Getty Images

Allí los viajeros se encuentran con una variada flora, con especies como robles, nogales, yarumos, acacias y sietecueros, además de fauna que incluye pumas, osos de anteojos, búhos, guatines y mirlas.

Entre los sitios que pueden visitar los viajeros están las Cuevas de Bermúdez y el Cerro de las Tres Marías, mientras que la tradición artesanal tiene en la lana de oveja uno de sus principales protagonistas.

La información oficial indica que la actividad ganadera dio origen a una cultura ovejera que cada dos años se celebra con las Fiestas de la lana, la papa, la leche y la arriería.

El tranquilo pueblo de Caldas con una vista única y un jardín botánico lleno de biodiversidad, a una hora de Manizales

Este es un encuentro que reúne a miles de visitantes y tiene como uno de sus momentos más llamativos el desfile de cerca de 3.000 ovejas por las calles del municipio. La lana también se convierte en productos artesanales, entre los que destacan las tradicionales ruanas, ideales para el clima del que se disfruta en este encantador destino, en el que la niebla es otro de sus encantos.