Logo
Login
Deportes

Santa Fe haría histórico gasto por tres jugadores para 2027: cerca de 4.2 millones de dólares

Los valores no son oficiales, pero las negociaciones sí. Es la prensa cercana a Independiente Santa Fe la que ha publicado las cifras que se moverían en el cuadro cardenal.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2026 a las 5:52 p. m.
Independiente Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto (izq.) concretaría tres jugadores top para 2027.
Independiente Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto (izq.) concretaría tres jugadores top para 2027. Foto: Getty Images / DISEÑO SEMANA.COM.

Son días movidos en Independiente Santa Fe, que ya está clasificado a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll, y que confirmó la intención de fichar jugadores de renombre para 2027.

Santa Fe tiene negociaciones con un jugador de Atlético Nacional, dirigido por Lucas González (der.).
Santa Fe confirma negociaciones con Atlético Nacional por un jugador: “Se hizo propuesta”
Franco Fagúndez y Eduardo Méndez hablaron en vivo para 'Medio Tiempo'
Franco Fagúndez tuvo cara a cara con Eduardo Méndez: esto se dijeron sobre la renovación

Fue el propio presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien confirmó que ya envió una propuesta formal para comprar a Franco Fagúndez, y que está en diálogos con Atlético Nacional para asegurarse a Kilian Toscano en 2027. Esto, en diálogo con Win Sports.

Sin embargo, el periodista deportivo argentino, Germán García Grova, informó que Santa Fe también va por el fichaje de Nahuel Bustos.

Los tres fichajes que buscaría Santa Fe para 2027 sumarían cerca de 4.2 millones de dólares

La situación de los tres jugadores es distinta, por lo que Santa Fe tendría que moverse de manera rápida si los quiere tener para 2027.

Franco Fagúndez

El uruguayo Franco Fagúndez llegó a Santa Fe en enero de 2026, en condición de préstamo y desde Santos Laguna de México. Por tanto, el jugador debería volver a su equipo para enero de 2027.

Sin embargo, Fagúndez ha manifestado su interés en quedarse en Bogotá. Dicho lo cual, Santa Fe habría enviado una oferta de 1.6 millones de dólares a Santos Laguna de México, según información de Actualidad Cardenal y el periodista Andrés Castro.

“Hace unos días se hizo una propuesta, hoy hablé con uno de los directivos de Santos y estamos a la espera de que entre esta o la otra semana nos respondan”, le confirmó el propio Eduardo Méndez a Medio Tiempo de Win Sports.

Bogotá. Noviembre 08 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Deportivo Pasto, por encuentro válido de la fecha 18 de la Liga BetPlay ll 2026, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Franco Fagúndez se ha consolidado como figura en Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona

Kilian Toscano

Es otro jugador que está a préstamo con Santa Fe, hasta diciembre de 2026, desde Atlético Nacional. Según Transfermarkt, el valor de Toscano en el mercado es cercano a los 550 mil euros (aproximadamente 610 mil dólares).

Se desconoce bajo qué figura busca Santa Fe la continuidad de Kilian Toscano. Puede ser una extensión de préstamo, la compra de la ficha o un porcentaje de la misma. Lo que sí es cierto es que el interés es real.

“Estamos a la espera. Se le hizo una propuesta a Atlético Nacional (por Kilian Toscano) y esperamos la propuesta de ellos”, dijo Méndez en diálogo con el mismo medio referenciado.

Kilian Toscano contra Corinthians
Kilian Toscano (der.) jugando un partido de Copa Libertadores con Santa Fe ante Corinthians. Foto: Getty Images

Nahuel Bustos

Bustos también está a préstamo con Santa Fe, desde Talleres de Córdoba (Argentina), hasta diciembre de 2026. Según el periodista Germán García Grova, el equipo cardenal “estudia la posibilidad de adquirir el 70% de la ficha en 2 millones de dólares”.

Entre los valores que se conocen por los tres jugadores, la cifra total sumaría cerca de 4.2 millones de dólares. Sin embargo, no es oficial y se mueve entre rumores de la prensa, por lo que el avance de las negociaciones entre las partes es crucial.