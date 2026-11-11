Santa Fe haría histórico gasto por tres jugadores para 2027: cerca de 4.2 millones de dólares

Son días movidos en Independiente Santa Fe, que ya está clasificado a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll, y que confirmó la intención de fichar jugadores de renombre para 2027.

Santa Fe confirma negociaciones con Atlético Nacional por un jugador: “Se hizo propuesta”

Franco Fagúndez tuvo cara a cara con Eduardo Méndez: esto se dijeron sobre la renovación

Fue el propio presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien confirmó que ya envió una propuesta formal para comprar a Franco Fagúndez, y que está en diálogos con Atlético Nacional para asegurarse a Kilian Toscano en 2027. Esto, en diálogo con Win Sports.

Sin embargo, el periodista deportivo argentino, Germán García Grova, informó que Santa Fe también va por el fichaje de Nahuel Bustos.

Los tres fichajes que buscaría Santa Fe para 2027 sumarían cerca de 4.2 millones de dólares

La situación de los tres jugadores es distinta, por lo que Santa Fe tendría que moverse de manera rápida si los quiere tener para 2027.

Franco Fagúndez

El uruguayo Franco Fagúndez llegó a Santa Fe en enero de 2026, en condición de préstamo y desde Santos Laguna de México. Por tanto, el jugador debería volver a su equipo para enero de 2027.

Sin embargo, Fagúndez ha manifestado su interés en quedarse en Bogotá. Dicho lo cual, Santa Fe habría enviado una oferta de 1.6 millones de dólares a Santos Laguna de México, según información de Actualidad Cardenal y el periodista Andrés Castro.

“Hace unos días se hizo una propuesta, hoy hablé con uno de los directivos de Santos y estamos a la espera de que entre esta o la otra semana nos respondan”, le confirmó el propio Eduardo Méndez a Medio Tiempo de Win Sports.

Franco Fagúndez se ha consolidado como figura en Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona

#Exclusiva Junto a @Castroandressss. La nueva oferta de Santa Fe por Franco Fagúndez es de aproximadamente 1.6 millones de Dólares. Se seguirá negociando para alcanzar un acuerdo. 🇮🇩 — Actualidad Cardenal 🦁🇲🇨 (@InfoCardenal10) November 10, 2026

Kilian Toscano

Es otro jugador que está a préstamo con Santa Fe, hasta diciembre de 2026, desde Atlético Nacional. Según Transfermarkt, el valor de Toscano en el mercado es cercano a los 550 mil euros (aproximadamente 610 mil dólares).

Se desconoce bajo qué figura busca Santa Fe la continuidad de Kilian Toscano. Puede ser una extensión de préstamo, la compra de la ficha o un porcentaje de la misma. Lo que sí es cierto es que el interés es real.

“Estamos a la espera. Se le hizo una propuesta a Atlético Nacional (por Kilian Toscano) y esperamos la propuesta de ellos”, dijo Méndez en diálogo con el mismo medio referenciado.

Kilian Toscano (der.) jugando un partido de Copa Libertadores con Santa Fe ante Corinthians. Foto: Getty Images

Nahuel Bustos

Bustos también está a préstamo con Santa Fe, desde Talleres de Córdoba (Argentina), hasta diciembre de 2026. Según el periodista Germán García Grova, el equipo cardenal “estudia la posibilidad de adquirir el 70% de la ficha en 2 millones de dólares”.

🚨#IndependienteSantaFe abrió conversaciones para fichar a Nahuel Bustos. 👉El equipo 🇨🇴 estudia la posibilidad de adquirir el 70% de la ficha en 2 millones de dólares ⏸️ Aún no se habló del contrato del Futbolista https://t.co/8iUQQNZCEc — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 11, 2026

Entre los valores que se conocen por los tres jugadores, la cifra total sumaría cerca de 4.2 millones de dólares. Sin embargo, no es oficial y se mueve entre rumores de la prensa, por lo que el avance de las negociaciones entre las partes es crucial.