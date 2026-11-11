Canales navegables, puentes y paisajes encantadores: así es el destino colombiano que comparan con Venecia

Colombia reúne destinos que sorprenden por su riqueza natural, cultural, arquitectónica y gastronómica. Sus diferentes regiones ofrecen escenarios muy variados, desde pueblos de herencia colonial hasta pequeñas poblaciones rodeadas de montañas, lagunas y paisajes que parecen sacadas de una postal. Uno de esos lugares es El Encano, en Nariño.

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Ubicado a menos de una hora de Pasto, este corregimiento destaca por su singular belleza caracterizada por sus verdes montañas y reconocido por sus casas de madera, algunas de ellas con diseños que recuerdan a los tradicionales chalets de los Alpes europeos.

Pero no es la única referencia internacional que recibe este lugar: sus canales, puentes, embarcaciones y viviendas cercanas al agua han llevado a que se le otorgue el sobrenombre de la ‘Venecia de Colombia’.

Los canales, especialmente en el sector de El Puerto, a orillas de la laguna de La Cocha, son pequeños corredores de agua que atraviesan la zona poblada y se conectan con el entorno de la laguna.

El Encano es uno de los lugares que complementan la experiencia de viajar a la Laguna de La Cocha. Foto: Colprensa

A sus costados se levantan viviendas y construcciones de madera, algunas con balcones y fachadas coloridas, que conforman un paisaje muy particular. Las lanchas y canoas hacen parte de la dinámica cotidiana y turística del lugar.

Sus puentes son otro de los atractivos, pues son estructuras que permiten cruzar los pequeños canales y conectar diferentes espacios del poblado. Algunos son de madera y mantienen una apariencia sencilla y tradicional, en armonía con las construcciones cercanas.

Un destino rodeado de naturaleza

Uno de los mayores atractivos de El Encano es su cercanía con la laguna de La Cocha, un imponente cuerpo de agua dulce considerado el segundo lago natural más grande de Colombia, después de la laguna de Tota, en Boyacá.

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En medio de este paisaje se encuentra la isla La Corota, un santuario de flora y fauna que sobresale por ser la unidad más pequeña del país dentro de la categoría de parque nacional natural.

Para quienes llegan hasta El Encano, una de las actividades más atractivas es recorrer la mencionada laguna en lancha. Durante el paseo, los visitantes pueden contemplar las montañas que rodean el lago, observar las viviendas de madera y acercarse a la isla La Corota para conocer su riqueza natural.

El Encano destaca por la belleza de sus construcciones y sus canales navegables. Foto: Getty Images

Otro plan es caminar por el sector de El Puerto y sus alrededores para apreciar las construcciones tradicionales, los pequeños puentes y los espacios que conservan la identidad de esta población. También es posible conocer sus expresiones artesanales y religiosas, que hacen parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

La gastronomía ocupa un lugar especial en la experiencia de viaje por este destino. La trucha arcoíris es uno de los platos tradicionales de la zona y se ofrece en diferentes preparaciones, entre ellas al ajillo, frita y a la plancha.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Pasto, la tranquilidad, los paisajes y el entorno de la laguna de La Cocha hacen de El Encano un destino con características muy especiales.