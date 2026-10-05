A menos de una hora de Pasto: el pueblo de Colombia con cabañas alpinas que parece Suiza

A menos de una hora de Pasto, en Nariño, hay una destino que parece sacado de otro país. Se trata de El Encano, un corregimiento rodeado de montañas, casas de madera y el frío paisaje de la laguna de La Cocha, escenario que ha hecho que muchos viajeros lo comparen con Suiza y lo conozcan como “La Venecia de Colombia”.

A 37 kilómetros de Pasto: el destino nariñense que es perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura

El encanto empieza con sus cabañas alpinas y viviendas de madera, ubicadas cerca del agua y con una apariencia que recuerda a los tradicionales chalets suizos. El Encano está a unos 40 minutos de Pasto, por lo que resulta una opción llamativa para quienes buscan una escapada corta, naturaleza y temperaturas bajas.

Uno de los planes más populares es tomar una lancha desde El Puerto. El recorrido permite pasar frente a las casas de colores, conocer parte del paisaje y disfrutar de una perspectiva diferente de la laguna.

Según la información publicada, estos paseos pueden costar entre $80.000 y $200.000, dependiendo del plan y de la cantidad de personas.

La visita también puede incluir la Isla La Corota, considerada el corazón de la Laguna de La Cocha y reconocida como una reserva natural del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Además de su importancia ambiental, el lugar tiene un significado especial para comunidades indígenas de la zona.

Al llegar a la isla, los visitantes pueden recorrer un sendero elevado de madera que atraviesa un bosque de niebla, rodeado de flora y aves, hasta llegar al Mirador del Garzario. También hay opciones para hacer senderismo en los alrededores, recorrer los páramos y practicar pesca deportiva de truca arcoíris.

@_samevy_ Hace un par de semanas estuve por este maravilloso lugar: la Laguna de la Cocha, ubicada en el corregimiento de El Encano, a pocos minutos de Pasto Un paisaje que parece sacado de una película, rodeado de montañas, neblina, casitas llenas de color y una tranquilidad que te invita a bajar el ritmo y disfrutar el momento Sin duda, uno de esos lugares que se quedan en la memoria y que me recuerdan lo increíble que es seguir descubriendo Colombia Con amor, Sarah #LagunaDeLaCocha #Pasto #Nariño #Colombia #ViajesPorColombia ♬ sonido original - _samevy_

La gastronomía es otro motivo para conocer este rincón de Nariño. Entre los platos que aparecen en la oferta local están la trucha arcoíris y el cuy, mientras que los restaurantes flotantes aportan otro atractivo al recorrido.

Por el clima, conviene viajar preparado, pues el frío puede sentirse durante buena parte del día y la lluvia también puede aparecer, así que un buen abrigo y ropa impermeable son recomendables. Además, existen hospedajes alrededor de la laguna para quienes quieran quedarse.

Los pueblos imperdibles cerca de Pasto: recorra así los encantos de Nariño

Además, existen hospedajes alrededor de la laguna para quienes quieran quedarse, descansar y disfrutar de las vistas.

Así, entre lanchas, cabañas, naturaleza y gastronomía, El Encano se mantiene como uno de los destinos turísticos más llamativos de Pasto, con un paisaje que, para muchos visitantes, tiene algo de Suiza y algo de Venecia, sin salir de Colombia, en una escapada por el sur colombiano.