El Black Friday se ha convertido en una de las temporadas más esperadas por quienes buscan viajar sin gastar demasiado. Durante esta jornada comercial, diferentes aerolíneas y plataformas de viajes suelen ofrecer descuentos en tiquetes nacionales e internacionales, una oportunidad para quienes desean organizar sus próximas vacaciones o planear una escapada para el próximo año.

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Aunque el evento se realiza tradicionalmente en noviembre, las promociones no siempre se limitan a un solo día. Algunas compañías extienden sus campañas durante varios días e incluso las conectan con el Cyber Monday, que se celebra el lunes siguiente al Black Friday.

Por esta razón, es importante estar atento a las fechas de cada aerolínea y revisar las condiciones de las promociones. No todas las ofertas tienen la misma vigencia ni aplican para los mismos destinos. También es posible encontrar restricciones relacionadas con las fechas de viaje, la disponibilidad de sillas y los servicios incluidos en la tarifa.

Así puede aprovechar el 'black friday' para comprar viajes. Foto: Getty Images

¿Cuándo comprar tiquetes durante el Black Friday?

El Black Friday de 2026 se realizará el viernes 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday tendrá lugar el lunes 30 del mismo mes. Estas fechas pueden servir como referencia para comenzar a buscar promociones, aunque algunas aerolíneas anuncian descuentos antes de la jornada principal.

Lo recomendable es consultar con anticipación las páginas oficiales de las compañías aéreas y comparar los precios de los destinos de interés. De esta manera, será más fácil identificar si una tarifa realmente representa un ahorro frente a su valor habitual.

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Consejos para encontrar vuelos económicos

Además de estar pendiente de las promociones, existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a conseguir mejores precios durante esta temporada: