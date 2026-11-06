Las emisoras colombianas ya reproducen los jingles de Navidad, algunos centros comerciales ya tienen sus luces y árboles encendidos para celebrar la llegada de diciembre, aun en noviembre, y es que el último mes del año es clave para el comercio mundial.

Black Friday y Cyber Monday: expertos advierten los peligros ocultos detrás de los descuentos “irresistibles”

Entendiendo la tendencia compradora de la ciudadanía, en Estados Unidos crearon desde hace años el ‘Black Friday’, que consiste en que las marcas habilitan descuentos imperdibles para sus compradores por un día en el mes de noviembre, para quienes llegaron preparados a comprar la Nochebuena.

Regalos de navidad. Foto: Getty Images

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Sin embargo, esta práctica estadounidense ya migró a otras naciones y Colombia no es la excepción. En los últimos años, se ha desarrollado esta cita comercial en la nación cafetera en los últimos días de noviembre y este año también se planea para estas mismas fechas.

El viernes central de ofertas en Colombia se planea para el 27 de noviembre; sin embargo, las dinámicas del país han hecho que esta fecha pase para toda la semana.

Según el DANE, durante el mes de noviembre, impulsado por esta jornada, la penetración del comercio electrónico en las ventas minoristas de las grandes empresas alcanza su pico anual de alrededor del 3,36 %.

Así como en los últimos años, también se realizará el ‘Cyber Monday’, el lunes 30 de noviembre, cuando las diferentes marcas y tiendas habilitarán los descuentos más representativos en sus productos.

El fin de semana de descuentos (Black Weekend), entonces, será del 27 al 29 de noviembre, según Acecolombia.

Black Friday. Foto: Getty Images

Reportes de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico demuestran que durante las primeras 24 horas del viernes de Black Friday, las ventas digitales superan habitualmente los $160.000 millones de pesos, alcanzando más de 650.000 transacciones.

Este es solamente un medidor de lo que significa esta fecha comercialmente para las marcas y, entendiendo el crecimiento en sus ventas, algunas de las compañías colombianas ya se preparan para este importante día del comercio en Colombia.