Automóvil se estrelló contra una tienda de ropa en plena transmisión en vivo en Manaos, Brasil

Un dramático accidente de tránsito quedó registrado en tiempo real en la ciudad de Manaos, Brasil, cuando un automóvil fuera de control destruyó la fachada e ingresó intempestivamente al interior de un establecimiento comercial de prendas de vestir.

En una transmisión en vivo, alias Jhon Calzones había advertido que querían asesinarlo

El hecho ocurrió el jueves 5 de noviembre, en el preciso instante en que la propietaria del negocio realizaba una transmisión en vivo por redes sociales para promocionar productos e incentivar las ventas previas a la temporada de Black Friday.

Murió influencer chino tras sufrir trágico accidente; el momento quedó registrado en una transmisión en vivo

El sorpresivo y violento choque interrumpió la emisión digital, desatando momentos de pánico entre los clientes y trabajadores presentes en el recinto. El automóvil se estrelló contra el interior de una tienda de ropa en Manaos mientras transmitían en vivo.

Tras la colisión, los servicios de emergencia de la ciudad acudieron al lugar de los hechos para prestar asistencia médica inmediata a las personas afectadas por el impacto de los vidrios y la estructura del inmueble. Según confirmación de medios locales e internacionales como CNN Brasil y A Crítica, una empleada del establecimiento comercial resultó con lesiones leves, principalmente localizadas en uno de sus hombros.

Los organismos médicos informaron que la trabajadora fue atendida a tiempo y se encuentra fuera de todo peligro. Una empleada del establecimiento sufrió lesiones leves en un hombro, pero se encuentra fuera de peligro.

Hipótesis policial y viralización del metraje

Integrantes de la Policía Militar y de Tránsito asumieron las primeras diligencias en el lugar del siniestro para esclarecer las causas de la pérdida de control del vehículo.

Durante los interrogatorios preliminares, la mujer que conducía el automóvil declaró ante los uniformados que sufrió un episodio de microsueño al volante, lo que le impidió reaccionar a tiempo antes de estrellarse contra la infraestructura del comercio. La conductora del vehículo declaró ante las autoridades que se quedó dormida mientras conducía.

En pocas horas, el fragmento de la transmisión en vivo que captó el estruendo y la irrupción del carro se propagó masivamente en diversas plataformas y redes sociales a nivel global, convirtiéndose en tendencia por la impactante naturaleza de las imágenes.