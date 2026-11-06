MUNDO

El Senado destituye al Presidente de Paraguay en juicio político por escándalo bancario

Los parlamentarios omitieron el debate y pasaron de inmediato a la votación.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2026 a las 5:12 p. m.
El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado.
El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado. Foto: Redes sociales Santiago Peña

El Senado de Paraguay aprobó este viernes, 6 de noviembre, la destitución del presidente Santiago Peña, en un contexto marcado por una crisis política y económica que se intensificó tras el colapso de un banco digital.

Ante esta situación, Peña había anunciado su renuncia el pasado jueves, luego de la caída de la entidad financiera ueno, con la que había mantenido relaciones comerciales anteriormente. Sin embargo, el Congreso rechazó su dimisión y optó por continuar con el proceso de juicio político.

Por su parte, una comisión bicameral del Congreso se prepara para tomar juramento a Pedro Alliana, quien asumirá la Presidencia de Paraguay.

“Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay”, dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

La votación fue de 44 a favor y una ausencia, de un total de 45 senadores.

El Senado retomó el juicio político contra Peña, que había solicitado un aplazamiento de 72 horas del mismo, después de que un grupo de parlamentarios de su Partido Colorado boicotease la sesión abandonando el pleno.

Su renuncia vino motivada por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que colapsó y fue intervenida por el Banco Central tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos y, por lo tanto, su incapacidad para proteger los depósitos de millones de sus clientes.

Presidente de Paraguay, Santiago Peña
Presidente de Paraguay, Santiago Peña Foto: Getty Images

En desarrollo...

VER MÁS

Paraguay