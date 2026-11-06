Santiago Peña, presidente de Paraguay, pide prórroga para su defensa en juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que se adelanta en su contra, después de denunciar que recibió la notificación del proceso a las 10:15 p. m. del jueves, 5 de noviembre, junto con un documento de acusación de 15 páginas y cerca de 300 folios de anexos.

Según el mandatario, debía responder a esos señalamientos en un plazo inferior a 12 horas.

La petición fue presentada mediante una carta dirigida a Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, fechada en Asunción este viernes, 6 de noviembre. En el documento, Peña sostuvo que el tiempo concedido era insuficiente para elegir un abogado de confianza, revisar los señalamientos y ejercer su derecho a la defensa.

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“Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de derecho”, escribió el mandatario. Por esa razón, pidió que se le concedan 72 horas adicionales para presentar sus argumentos.

Presidente de Paraguay, Santiago Peña. Foto: Getty Images

El reclamo también fue expuesto por Peña en su cuenta de X. “He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso”, publicó.

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En el mismo mensaje, aseguró que presentará su versión de los hechos ante la ciudadanía y que no evitará el proceso. “Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, agregó.

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La solicitud se produce en medio de una de las mayores crisis políticas del Gobierno paraguayo en las últimas décadas. El jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación que dio paso al juicio político contra Peña.

La acusación está relacionada con la crisis de Ueno Bank, entidad intervenida después de que el Banco Central del Paraguay detectara problemas en sus indicadores de solvencia.

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En medio de este escenario, la solicitud de Peña de ampliar el plazo para su defensa provocó una reacción del presidente del Congreso. Basilio Núñez afirmó que, ante la petición del mandatario, “lo más sano es tratar y liquidar su renuncia”, según declaraciones recogidas este viernes por el diario paraguayo La Nación.