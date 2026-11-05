¿Marco Rubio estaría pensando en abandonar a Trump? Esto respondió el alto funcionario de la Casa Blanca

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió en entrevista con el New York Times, la información publicada por Bloomberg que indicaban que planeaba abandonar la administración Trump.

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“Trabajar para el presidente Trump hasta el final de su mandato siempre ha sido mi plan”, dijo en una entrevista con The New York Times.

En respuesta a las noticias que indicaban que estaba considerando dimitir, Rubio dijo: “Para ser honesto, no sé de dónde salen estas cosas”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izq.), conversa con el presidente estadounidense, Donald Trump Foto: AFP

“Me encanta el trabajo que hago”, dijo. “Además, siempre me río cuando dicen que va a dejar su trabajo. Yo pregunto: ‘¿Cuál?’”.

Rubio, que también es asesor de seguridad nacional de Trump, se negó a responder preguntas sobre si estaba considerando presentarse a la presidencia en 2028, según el medio estadounidense.

“Literalmente, no voy a hablar más de 2028”, dijo en la entrevista con el NY Times, en su oficina de la Casa Blanca. “Simplemente no lo haré”.

El secretario de Estado manifestó que respaldaría al vicepresidente JD Vance en caso de que decidiera aspirar a la presidencia de Estados Unidos.

Según NBC News, el 77 por ciento de los votantes republicanos tiene una visión positiva de Vance, frente al 66 por ciento de Rubio. Foto: Getty Images

“JD es un muy buen amigo mío”, declaró a NBC News en mayo. “Si JD se postula a la presidencia, creo que sería un candidato fenomenal. Lo he dicho públicamente, y lo repito, seré el primero en inscribirme y apoyarlo”.

Sin embargo, el pasado miércoles, Vance publicó un extenso pronunciamiento en redes sociales en el que hizo un duro balance de los resultados electorales y marcó distancia frente a Trump.

El vicepresidente atribuyó el revés de los republicanos en las urnas a la guerra con Irán y aseguró que los votantes habían manifestado su rechazo tanto a la postura del Gobierno frente a Israel como a su discurso sobre la situación económica.

J.D. Vance y Donald Trump Foto: AP

Consultado sobre si compartía el análisis de Vance, Rubio evitó inicialmente pronunciarse y respondió que no estaba “realmente involucrado en la política nacional”.

No obstante, el domingo, durante un mitin político celebrado en Kansas, Trump invitó a Rubio a subir al escenario y aprovechó la ocasión para destacar su gestión.