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Por falta de quorum, el Congreso de Paraguay levanta la sesión donde se iba a discutir la renuncia del presidente

Santiago Peña dice que se presentará a juicio político ante el Congreso.

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Redacción Mundo
5 de noviembre de 2026 a las 5:19 p. m.
Santiago Peña Palacios.
Santiago Peña Palacios. Foto: Getty Images

El Congreso de Paraguay suspendió la sesión conjunta en la que estaba previsto analizar la renuncia del presidente Santiago Peña, después de que no se alcanzara el quorum necesario durante la votación.

El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado.
Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay, en medio del escándalo de Ueno Bank

La decisión dejó pendiente el futuro de la dimisión del mandatario, presentada en medio de la crisis política y económica provocada por el escándalo relacionado con el caso Ueno Bank.

La reunión, que contó con la participación de diputados y senadores, tenía como objetivo determinar si aceptaban o rechazaban la salida del jefe de Estado.

El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado.
El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado. Foto: Redes sociales Santiago Peña

El encuentro se llevó a cabo luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad, con 78 votos favorables, impulsar un juicio político contra Peña y trasladara la acusación al Senado para su respectivo trámite.

Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión.

Peña sigue siendo el presidente hasta que se resuelva su situación, señalaron un constitucionalista a la AFP y legisladores a la prensa local.

La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político al mandatario, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente, Pedro Alliana.

Por su parte, el presidente paraguayo dijo que se presentará ante el Senado para enfrentar el juicio político en su contra, en medio de una crisis bancaria y protestas que lo llevaron a presentar su renuncia, todavía en suspenso.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió en X el mandatario.

Miembros del Senado convocaron una sesión extraordinaria para la noche de este jueves para constituir las autoridades del juicio y a otra para la mañana del viernes para comenzar con el proceso con la presencia de Peña.

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