El Congreso de Paraguay suspendió la sesión conjunta en la que estaba previsto analizar la renuncia del presidente Santiago Peña, después de que no se alcanzara el quorum necesario durante la votación.

Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay, en medio del escándalo de Ueno Bank

La decisión dejó pendiente el futuro de la dimisión del mandatario, presentada en medio de la crisis política y económica provocada por el escándalo relacionado con el caso Ueno Bank.

La reunión, que contó con la participación de diputados y senadores, tenía como objetivo determinar si aceptaban o rechazaban la salida del jefe de Estado.

El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado. Foto: Redes sociales Santiago Peña

El encuentro se llevó a cabo luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad, con 78 votos favorables, impulsar un juicio político contra Peña y trasladara la acusación al Senado para su respectivo trámite.

Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión.

Peña sigue siendo el presidente hasta que se resuelva su situación, señalaron un constitucionalista a la AFP y legisladores a la prensa local.

#Mundo| Este es el momento en el que el Congreso de Paraguay levanta la sesión en la que se discutía si se aceptaba o no la renuncia del presidente Santiago Peña. De acuerdo con la senadora Celeste Amarilla, tras levantarse la sesión se avanzará con el juicio político a Santiago Peña, es decir, permanece como presidente del país. Vía @EddyMosquera0 https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político al mandatario, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente, Pedro Alliana.

Por su parte, el presidente paraguayo dijo que se presentará ante el Senado para enfrentar el juicio político en su contra, en medio de una crisis bancaria y protestas que lo llevaron a presentar su renuncia, todavía en suspenso.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió en X el mandatario.

Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Miembros del Senado convocaron una sesión extraordinaria para la noche de este jueves para constituir las autoridades del juicio y a otra para la mañana del viernes para comenzar con el proceso con la presencia de Peña.