La renuncia anunciada por el presidente Santiago Peña no puso fin a la tensión política que atraviesa Paraguay. Por el contrario, abrió un nuevo debate en el Congreso sobre las consecuencias de su salida y las responsabilidades que podrían derivarse de la crisis de Ueno Bank, entidad financiera que dejó a millones de clientes sin acceso a sus recursos.

Crisis en Paraguay: Peña promete devolver el 98 % de los ahorros tras intervención de Ueno Bank

En entrevista con SEMANA, Marcos Cáceres, periodista de ABC Paraguay, explicó que la situación responde a dos factores que terminaron coincidiendo: los cuestionamientos por los presuntos intereses particulares del mandatario en la entidad bancaria y la ruptura de sus relaciones con sectores de su propio partido, el Colorado.

“Una decisión del presidente de priorizar sus intereses personales”, afirmó Cáceres al referirse a los antecedentes empresariales de Peña.

Según explicó, el mandatario había sido accionista de Ueno Holding y la entidad experimentó un crecimiento importante durante su administración.

También señaló que el banco recibió recursos de instituciones públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra los fondos de los jubilados paraguayos.

"También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", dijo Santiago Peña al presentar su renuncia como presidente de Paraguay. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

El periodista sostuvo que la pérdida del respaldo político fue otro elemento determinante. A su juicio, Peña había llegado al poder con el apoyo de Horacio Cartes, figura influyente del Partido Colorado, pero el distanciamiento con ese sector debilitó su posición.

Cáceres considera que la combinación de ambos factores terminó por desencadenar la crisis presidencial.

Sin embargo, la renuncia no significaba necesariamente el cierre de las investigaciones. Durante la entrevista, el periodista explicó que el Congreso debía decidir si aceptaba o rechazaba formalmente la dimisión.

Algunos parlamentarios oficialistas defendían continuar con el juicio político, incluso después del anuncio del mandatario.

La diferencia, explicó, estaba relacionada con las consecuencias jurídicas de cada escenario. Si Peña era destituido mediante juicio político, perdería la condición de senador vitalicio y los fueros asociados a ella.

En cambio, si se aceptaba su renuncia, conservaría esa protección y cualquier solicitud de desafuero tendría que pasar por el Congreso.

Otro de los puntos centrales de la conversación fue la situación de los ahorradores. Cáceres describió un escenario de preocupación entre los clientes de Ueno Bank, que durante los días anteriores habían acudido a las sedes de la entidad para buscar respuestas sobre sus depósitos.

“Hay una gran desesperación de muchas personas porque tenía muchísimos clientes esta institución bancaria”, señaló. El periodista explicó que el banco había desarrollado estrategias comerciales para atraer usuarios mediante obsequios y otros beneficios.

Frente a esta situación, destacó la aprobación de una modificación legal que permitiría acelerar la devolución de los recursos.

¿Qué implica el abandono del cargo por parte de Santiago Peña debido a la crisis económica que vive Paraguay? Foto: ap

El Senado paraguayo sancionó el 4 de noviembre una norma que contempla anticipos de hasta 40 salarios mínimos por depositante, con un plazo máximo de cinco días hábiles para efectuar los pagos, una vez entre en vigor.

El Banco Central había iniciado el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia estaba por debajo del mínimo requerido. La institución aseguró que la medida buscaba proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera.

Para Cáceres, la devolución de los ahorros será determinante para el futuro de la administración que encabece el vicepresidente Pedro Alliana.

“Va a ser muy difícil tener estabilidad si es que no consigue solucionar esta cuestión”, advirtió.

Renuncia el presidente paraguayo, Santiago Peña, tras crisis bancaria en el país

La crisis, por tanto, deja dos asuntos pendientes: esclarecer las responsabilidades alrededor de Ueno Bank y garantizar que los ciudadanos puedan recuperar su dinero.