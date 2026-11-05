Donald Trump usó el lanzamiento de Zelda para promocionar su Gobierno, ¿se viene lío jurídico con Nintendo?

La Casa Blanca volvió a recurrir a una reconocida franquicia de videojuegos para difundir mensajes políticos de Donald Trump. Esta vez, el escenario fue el universo de The Legend of Zelda, cuya nueva entrega, Ocarina of Time Remake, llegó este 5 de noviembre de 2026. La publicación generó comentarios en redes sociales y reavivó las preguntas sobre el uso de personajes y elementos protegidos por derechos de autor.

El video, compartido desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, presenta una versión de Trump con gráficos similares a los del videojuego original de Nintendo 64.

La pieza comienza con el título “The Legend of Trump: Make America Great Again” y muestra al mandatario con una gorra que lleva la frase “Sigo siendo su presidente”.

Medicamentos, seguridad e inmigración: los mensajes que incluyó Trump en Zelda

Durante el recorrido por el bosque Kokiri, el personaje encuentra diferentes objetos que sirven para presentar afirmaciones sobre la gestión del presidente estadounidense.

Al recoger una píldora, aparece el mensaje: “Has descubierto la fijación de precios de medicamentos de Nación Más Favorecida. ¡Los precios de los medicamentos recetados acaban de registrar su caída más pronunciada en más de 60 años!“.

Después, el personaje encuentra unas esposas de policía. Al tomarlas, aparece otro anuncio: “¡Haciendo a Estados Unidos seguro de nuevo! La tasa de homicidios ha caído a su nivel más bajo en 125 años”.

La siguiente referencia aparece cuando Trump recoge un objeto que representa una cerca. En ese momento, el video asegura: “¡Cero inmigrantes ilegales han sido liberados en nuestra nación durante 17 meses consecutivos!”

La publicación termina con el personaje del mandatario sentado en el escritorio presidencial. Sobre la imagen aparece la frase: “El presidente Trump está trabajando incansablemente… ¡¡¡¡Para hacer a Estados Unidos grande de nuevo!!!!”

Nintendo y sus antecedentes de disputas por propiedad intelectual

La publicación provocó reacciones de usuarios que etiquetaron a Nintendo y pidieron que la empresa tomara medidas. La inquietud tiene como antecedente la trayectoria de la compañía japonesa en la protección de sus marcas y personajes.

En 2025, por ejemplo, Nintendo perdió una disputa relacionada con un supermercado costarricense llamado Súper Mario, cuyo nombre provenía de su fundador y era anterior a la creación del famoso personaje. La empresa familiar consiguió conservar su marca.

La compañía sostuvo que el uso de "Super Mario" en un supermercado confundiría a los consumidores, intentando bloquear la solicitud de Alfaro. Foto: Foto subida por supermercado Super Mario

La abogada María José Ortega, especialista en registro de marcas, explicó a El Financiero que la diferencia entre las actividades comerciales fue determinante: “es posible que ambas marcas coexistan pacíficamente sin generar un riesgo de confusión en los consumidores”.

Otro antecedente es el cierre del emulador Yuzu en 2024, después de una demanda de Nintendo que terminó con un acuerdo de 2,4 millones de dólares.

Otro caso se remonta a 1989, cuando Nintendo emprendió acciones contra Blockbuster porque la cadena de alquiler de películas y videojuegos fotocopiaba los manuales de instrucciones para entregarlos junto con los cartuchos. La controversia no terminó con la prohibición del alquiler, sino con restricciones a la reproducción de esos documentos.

La compañía también ha tenido conflictos relacionados con proyectos de aficionados. Entre ellos están AM2R y Pokémon Uranium, videojuegos creados por seguidores que recibieron solicitudes para retirar sus contenidos. A esto se suma la disputa contra los responsables del emulador Yuzu, que terminó en 2024 con un acuerdo de 2,4 millones de dólares y el cierre del proyecto.

Estos antecedentes explican por qué algunos usuarios esperan una reacción de Nintendo frente al video de la Casa Blanca. Hasta el momento, Nintendo no se ha pronunciado públicamente sobre el video compartido por la Casa Blanca ni ha anunciado si tomará alguna medida frente al uso de elementos de The Legend of Zelda en la publicación política.