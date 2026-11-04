¿Quién es Jon Ossoff, el nuevo favorito para ser el próximo presidente de EE. UU. tras la derrota de Trump en las ‘midterms’?

La derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos abrió un nuevo escenario político de cara a 2028. Los demócratas consiguieron el control de las dos cámaras del Congreso, en una jornada que representó un duro revés para el Partido Republicano. En medio de ese resultado, un nombre comenzó a llamar la atención en los mercados es el de Jon Ossoff, senador demócrata por Georgia.

Ossoff, de 39 años, no solamente consiguió conservar su escaño frente al republicano Mike Collins, respaldado por Trump, sino que también se convirtió en uno de los protagonistas del nuevo momento político de los demócratas. Su victoria tiene un significado particular porque Georgia fue uno de los estados que Trump consiguió ganar en las elecciones presidenciales de 2024.

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Los mercados de predicción comenzaron a ubicarlo en los primeros lugares de las apuestas sobre quién ocupará la Casa Blanca a partir de enero de 2029. De acuerdo con los registros consultados el 4 de noviembre, Kalshi llegó a situar a Ossoff alrededor del 20 por ciento de probabilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2028, ocho puntos porcentuales más que el día anterior.

Jon Ossoff. Foto: AP Photo/Mike Stewart

En ese mercado aparecía por encima del vicepresidente J. D. Vance, que rondaba el 16 %, y del secretario de Estado, Marco Rubio, con aproximadamente el 12 %.

Polymarket también reflejó el ascenso del senador. Su mercado sobre el ganador de las elecciones presidenciales de 2028 lo ubicó alrededor del 20 %, por encima de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y del gobernador de California, Gavin Newsom.

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Estudió en la Universidad de Georgetown, donde se graduó en 2009 de la Escuela de Servicio Exterior, con formación en Cultura y Política. Posteriormente obtuvo una maestría en Economía Política Internacional en la London School of Economics, en 2013.

Antes de llegar al Senado tuvo una trayectoria poco habitual para un político de su generación: trabajó durante cerca de ocho años en periodismo de investigación y producción de documentales. Dirigió Insight TWI, una productora con sede en Londres que hizo investigaciones sobre corrupción, crimen organizado, trata de personas y crímenes de guerra. Sus trabajos también llegaron a medios como la BBC.

Su acercamiento a la política comenzó mucho antes. Cuando tenía 17 años, escribió al congresista John Lewis, una de las figuras históricas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, para solicitarle una oportunidad de trabajar con él. Entre 2004 y 2006 fue becario de su oficina y posteriormente integró el equipo legislativo del representante Hank Johnson.

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En 2017 intentó llegar a la Cámara de Representantes por el sexto distrito de Georgia, pero perdió frente a la republicana Karen Handel en una segunda vuelta. La derrota no significó su salida de la política. En 2020 se presentó al Senado y derrotó al republicano David Perdue en una segunda vuelta electoral celebrada en enero de 2021.