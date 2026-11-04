Empresas estadounidenses piden preservar el respaldo bipartidista a Colombia tras las elecciones legislativas en EE. UU.

El Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia) hizo un llamado a preservar el respaldo bipartidista a Colombia en el Congreso de Estados Unidos, ante la reconfiguración política que dejarán las elecciones de medio término (midterms).

El gremio considera que mantener los consensos entre republicanos y demócratas será clave para dar continuidad a la cooperación y fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.

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Según Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA, el apoyo de los dos partidos en el Capitolio ha sido uno de los principales factores de estabilidad en la relación bilateral, que se ha mantenido durante diferentes administraciones y ha respaldado hitos como la aprobación del Plan Colombia y la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

“Esta visión compartida ha permitido que nuestra relación bilateral trascienda las diferentes administraciones y continúe siendo un ancla de certidumbre para el desarrollo económico y la atracción de capital”, afirmó.

La nueva composición del Senado y la Cámara de Representantes también tendrá incidencia en asuntos relevantes para Colombia, como los recursos de cooperación internacional, la seguridad regional, la supervisión comercial y las políticas de relocalización de cadenas globales de suministro (nearshoring).

El CEA agrupa a más de 118 compañías afiliadas que representan el 7,3 % del PIB nacional y generan 120.000 empleos formales. Foto: Getty Images

Ante este escenario, el gremio identifica dos prioridades: mantener una diplomacia activa y transversal con los comités clave del Congreso estadounidense y fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de juego en Colombia para atraer inversiones de largo plazo.

“Para que el capital estadounidense continúe apostando por Colombia, necesitamos enviar señales claras de certidumbre jurídica, estabilidad en las reglas de juego y confianza inversionista”, señaló Triana.

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El pronunciamiento tiene relevancia para el tejido empresarial. El CEA agrupa a más de 118 compañías afiliadas que representan el 7,3 % del PIB nacional y generan 120.000 empleos formales. Además, según el gremio, el 98 % de su fuerza laboral está integrada por talento nacional.

La organización sostiene que la relación económica entre ambos países debe trascender los ciclos electorales y mantener condiciones que favorezcan el comercio, la inversión y la generación de empleo.