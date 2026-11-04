Bancóldex recibe autorización para emitir hasta $5 billones en bonos verdes y sociales para impulsar el crecimiento empresarial

Bancóldex recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para realizar una oferta pública de bonos con destinación específica por un monto de hasta 5 billones de pesos, recursos que estarán dirigidos a financiar proyectos relacionados con el crecimiento empresarial, la productividad y el desarrollo regional.

El programa de emisión y colocación tendrá un período de cinco años, durante el cual el banco podrá realizar las operaciones de acuerdo con sus necesidades de financiación.

Manuel Fernández Ariza, presidente de Bancóldex, el banco es una de las personas encargadas del proceso. Foto: MinComercio

Los recursos se destinarán a proyectos elegibles mediante dos modalidades de bonos: verdes y sociales. Los primeros financiarán iniciativas con beneficios ambientales medibles, relacionadas con energías renovables, gestión sostenible del agua, adaptación al cambio climático y transporte limpio, entre otros sectores.

Por su parte, los bonos sociales respaldarán proyectos de inclusión productiva y financiera, formalización empresarial y apoyo a mujeres empresarias y emprendedoras.

Dentro de esta categoría también se contemplan los bonos de transformación digital, orientados a financiar iniciativas que incorporen tecnologías como inteligencia artificial, internet de las cosas, cadenas de bloques (blockchain) y analítica de grandes volúmenes de datos (big data).

Manuel Fernández Ariza asume la presidencia de Bancóldex

Asimismo, los recursos podrán destinarse a promover la inclusión financiera digital y la formación de talento humano en competencias tecnológicas.

De acuerdo con Bancóldex, el programa recibió una calificación AAA por parte de Fitch Ratings. Además, Standard & Poor’s emitió una opinión de segunda parte sobre la correspondencia entre la destinación de los recursos y los objetivos de impacto establecidos.

La nueva autorización se suma a la participación del banco en el mercado público de valores. Desde 2017, Bancóldex ha emitido $2,1 billones en bonos verdes, sociales y naranja.

En cuanto a su última emisión de bonos sociales, Sustainable Fitch revisó la asignación de los recursos y los resultados reportados, y encontró alineación con el marco de la emisión. Según la entidad, la totalidad del dinero se destinó a operaciones de financiación para micro y pequeñas empresas.

Bancóldex recibe autorización para emitir hasta $5 billones en bonos verdes y sociales Foto: Getty Images

Entre octubre de 2023 y septiembre de 2026, esa emisión permitió financiar cerca de 141.000 empresas, de las cuales aproximadamente el 97 % correspondió a microempresas. Los desembolsos acumulados durante ese período alcanzaron los $2,3 billones.

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Con el nuevo programa, Bancóldex contará con un instrumento de financiación que permitirá canalizar recursos hacia proyectos empresariales con componentes ambientales, sociales y tecnológicos durante los próximos cinco años.