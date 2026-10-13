Manuel Fernández Ariza asumió la presidencia de Bancóldex, entidad financiera estatal de desarrollo empresarial, con el propósito de ampliar las opciones de financiación para las empresas colombianas y fortalecer el acceso al crédito, la innovación y la internacionalización.

Esta será la entidad que manejará los recursos del Fondo Milagro para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto

El nombramiento fue anunciado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que señaló que la gestión del nuevo presidente se enfocará en desarrollar soluciones financieras para las necesidades de las empresas, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a las regiones.

Manuel Fernández Ariza asume la presidencia de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia. Foto: MinComercio

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, afirmó que la entidad tendrá un papel en la financiación de proyectos productivos y en la generación de oportunidades de empleo.

“Bancóldex es un aliado estratégico para que las empresas colombianas puedan crecer, innovar y competir en mejores condiciones”, manifestó.

Fernández Ariza, por su parte, indicó que buscará reducir las dificultades que enfrentan los empresarios para obtener recursos destinados a sus proyectos. “Desde Bancóldex queremos contribuir a cerrar esas brechas, movilizar recursos hacia la inversión productiva y acompañar a las empresas en sus procesos de transformación, innovación e internacionalización”, señaló.

El nuevo presidente es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Su trayectoria incluye cargos en el sector público y privado, con experiencia en finanzas públicas, dirección institucional y desarrollo empresarial.

Desde 2020 estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, donde participó en iniciativas para facilitar el acceso al crédito, promover la internacionalización y apoyar la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas. Entre los programas desarrollados durante ese periodo figuran Máster IA y Caribe Exponencial.

De acuerdo con el Ministerio, los servicios prestados a empresarios por la Cámara de Comercio de Barranquilla pasaron de 6.371 en 2019 a una proyección de 81.000 para el cierre de 2026. El comunicado atribuye esta expansión al crecimiento de los programas de desarrollo empresarial de la entidad.

Manuel Fernández Ariza asume la presidencia de Bancóldex. Foto: MinComercio

Fernández Ariza también dirigió Transmetro, la Secretaría de Hacienda del Atlántico, el programa Barranquilla Cómo Vamos y la Fundación para el Desarrollo Económico del Caribe. Además, presidió la Junta Directiva de Confecámaras.

Bancóldex impulsa la primera titularización de cartera de microcrédito en Colombia

Entre las prioridades anunciadas para Bancóldex está la promoción de instrumentos financieros adaptados a las condiciones de los diferentes sectores económicos y territorios. La entidad buscará respaldar inversiones en tecnología, modernización productiva e innovación, así como facilitar el ingreso de empresas colombianas a nuevos mercados.