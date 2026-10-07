El Gobierno de Abelardo De La Espriella ya le dio vía libre al Fondo Milagro, que manejará los recursos para atender la emergencia que originó el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó gran parte del suroccidente colombiano.

Gobierno De La Espriella tendrá disponible este miércoles el primer billón de pesos del Fondo Milagro. Así funcionará

En el decreto 1379, el Gobierno anunció que este fondo funcionará como un patrimonio autónomo que financiará asistencia humanitaria, al igual que la recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo en los territorios afectados. También responderá por la entrega de ayudas inmediatas.

La primera cifra que marca el arranque es de 1 billón de pesos, recursos que comenzarán a estar disponibles desde este 7 de octubre.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, fue presidente de Bancóldex, entidad de la que es filial Fiducoldex. Foto: Banco de la República / Youtube

La administración de los recursos quedó en manos de Fiducoldex, seleccionada directamente por el Ministerio de Hacienda en virtud del decreto que creó el fondo. El contrato establece una comisión mensual de 142 salarios mínimos legales vigentes, pagada con cargo a los rendimientos financieros de los recursos administrados y, subsidiariamente, al propio fondo.

Fiducoldex (Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior) es una sociedad de servicios financieros de economía mixta en Colombia, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y filial del Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex). Cabe recordar que el actual ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en los inicios de su carrera, fue presidente de Bancóldex.

La fiduciaria está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y pertenece indirectamente al Grupo Bicentenario, del que hacen parte las entidades financieras del Gobierno.

La reconstrucción podría tardar hasta dos años, según la Gobernación del Valle del Cauca. En ese departamento ya comenzó el mejoramiento de viviendas. Foto: GETTY IMAGES

Fiducoldex actúa como un vehículo de articulación para los instrumentos de política pública del Gobierno Nacional, ofreciendo soluciones fiduciarias con énfasis en el sector de comercio, industria, turismo y micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes). Entre sus funciones y servicios se encuentra la administración de recursos públicos y privados, pues gestiona patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado.

El Fondo Milagro tendrá una junta directiva que estará integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; Arturo Calle, fundador de la cadena de confecciones que lleva su nombre, y Carlos Ríos, director del Dapre.

Jaime Andrés Uribe Tamayo fue designado como gerente del Fondo Milagro, quien tendrá entre sus responsabilidades estructurar proyectos, impartir instrucciones de contratación, hacer seguimiento a los contratos y presentar informes periódicos al Consejo Directivo.

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El decreto con el que se crea el Fondo Milagro ordena seleccionar mediante convocatoria pública una firma internacional para realizar una auditoría independiente, sin reemplazar la vigilancia que corresponde a la Contraloría sobre los recursos públicos.

El Fondo Milagro se convierte así en el vehículo financiero con el que el Gobierno pretende transformar recursos públicos, crédito, cooperación y otras fuentes de financiación en el motor de la recuperación de las zonas afectadas.