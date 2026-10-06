Abelardo De La Espriella agradeció la paciencia de Pereira tras el terremoto y anunció: “Quedó listo el Fondo Milagro”

Este martes 6 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró una serie de reuniones regionales en Pereira, con la finalidad de darle celeridad al proceso de reconstrucción, tras el terremoto que afectó a esa ciudad el pasado 10 de agosto.

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En una declaración del mandatario colombiano desde la capital de Risaralda, dio a conocer que ya quedó listo y constituido oficialmente el denominado Fondo Milagro de la reconstrucción.

Una herramienta que, de acuerdo con el Gobierno nacional, es clave para darles celeridad a las obras que se necesitan con urgencia, especialmente las viviendas que se perdieron por el fuerte sismo.

Además, el jefe de Estado fue consciente de la paciencia que han tenido los ciudadanos de Pereira ante la tragedia que vivieron el 10 de agosto: “Les agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido es supremamente compleja”.

“Sin embargo aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro, gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este Gobierno”, afirmó De La Espriella.

Desde Pereira, el presidente Abelardo De La Espriella agradeció la paciencia frente a la fase de reconstrucción tras el terremoto: “La situación que hemos recibido es supremamente compleja”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/gXOP0gyKoW — Revista Semana (@RevistaSemana) October 6, 2026

Antes de su desplazamiento a Pereira, el presidente confirmó que revisó “los pormenores del proyecto de mejoramiento y reconstrucción de viviendas para familias afectadas en Risaralda por el sismo”.

Trascendió que ese plan pretende articular valiosos aportes del sector privado para acelerar la entrega de soluciones habitacionales en las zonas más golpeadas, priorizando a los hogares vulnerables que registraron pérdidas totales o daños estructurales severos en sus inmuebles a causa de la emergencia sísmica.

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Finalmente, con este esfuerzo conjunto entre las instituciones estatales y los gremios económicos, el Gobierno busca responder de forma directa y oportuna a las urgentes demandas de infraestructura en el Eje Cafetero, garantizando condiciones dignas y habitables para las poblaciones que sufrieron los estragos del desastre natural.