Tatiana Mejía dejará su cargo como presidenta de Tostao’ Colombia a partir del 30 de noviembre de este año, tras cuatro años al frente de la cadena de tiendas de café y panadería.

Tostao crece en Colombia: más de 300 tiendas y una planta que produce 1.200 toneladas al mes

Durante su gestión, según destacó la compañía, Mejía logró reorganizar la cadena y conseguir que registrara un flujo de caja positivo.

Su salida de la presidencia de Tostao’ responde a una decisión personal. Tanto la junta directiva como el Grupo Colpatria, al que pertenece BBI Colombia, expresaron su agradecimiento a Mejía por su trabajo desde 2022 y por su “dedicación, entrega y confianza”.

Por otra parte, la compañía aseguró que mantendrá la normalidad de sus operaciones y continuará cumpliendo sus compromisos.