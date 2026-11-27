Recientemente, Miller Soto, vocero del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, le respondió a Francia Márquez, luego de que la exvicepresidenta dijera que había recibido una notificación por parte de la UNP en la que, según la exfuncionaria, le anunciaban que le reducirían su esquema de seguridad.

“¡Paren de mentir! A la señora Francia Márquez NO se le está dejando sin protección. Se actualiza su esquema a su condición de exvicepresidenta”, dijo Soto a través de X.

Francia Márquez reapareció para reclamar: “Recibí una notificación”

En medio de esa polémica, el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, dijo que Márquez estaba “brava porque “tan solo” le dejaron un esquema de seguridad compuesto por 70 escoltas, varias camionetas blindadas y que le cuesta a los colombianos 600 millones de pesos al mes".

Y concluyó Briceño a través de su cuenta en X: “Odian las armas, pero no pueden vivir sin ellas. Llevan las Toyotas en las venas”.