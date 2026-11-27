Una nueva pelea entre senadores del Centro Democrático y el Pacto Histórico tuvo lugar en la red social X, luego de que el senador Daniel Briceño se refiriera a la situación que se vive en Jericó, Antioquia, asegurando que allí existen falsos ambientalistas empujados por intereses politiqueros, que estarían sometiendo a la población.

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“Se oponen a la minería formal y legal del proyecto Quebradona, mientras guardan silencio ante la creciente minería ilegal del Clan del Golfo y de los grupos armados criminales, que deforesta y acaba con los ríos. No son ambientalistas, son antiempresa. No quieren proteger el agua, solo servirle a intereses mezquinos”, dijo Briceño.

El senador del Centro Democrático aseguró que quienes rechazan la minería legal guardan silencio frente a la explotación ilegal atribuida a grupos criminales. Foto: Getty Images

Tras sus declaraciones, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, respondió asegurando que es una “irresponsabilidad” que Briceño hable de esta manera de las personas que “han dedicado su vida a defender su territorio en Jericó, Antioquia”.

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Rechazó que Briceño vinculara a estos campesinos con el Clan del Golfo, pues así es como perfilan a los líderes sociales.

“Si algo les llega a pasar a estas personas que hacen un plantón pacífico por defender el agua y el ecosistema, el único responsable será Daniel Briceño”, dijo Hernández.

Esmeralda Hernández rechazó las declaraciones de Briceño y defendió a los campesinos y líderes que realizan plantones pacíficos para proteger el agua y el ecosistema de Jericó. Foto: PROCURADURÍA

Al respecto, Briceño respondió asegurando que la senadora también era una falsa ambientalista, dado que tenía varios intereses en medio de las actividades de minería y extracción.

“Solo les importa el medio ambiente cuando las empresas formales quieren explotar los recursos naturales de forma organizada, con licencia y vigilancia como es el caso de Jericó. Pero cuando los gestores de paz de Petro deforestaban, sembraban coca y explotaban las cuencas hídricas con la minería ilegal ustedes guardaban silencio en honor a la ‘paz total’”, dijo Briceño, agregando además que esa justamente es la definición de lo que se llama falso ambientalismo.