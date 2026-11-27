El presidente Abelardo De La Espriella se manifestó fuertemente por la controversia generada por la invitación que José Felix Lafaurie le hizo a Iván Cepeda al Congreso Ganadero en Valledupar.

Las fotos de José Félix Lafaurie con Iván Cepeda que generan polémica: “¿Y qué pasa si en 2030 regresan?"

En un trino, el primer mandatario aseguró: “José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”.

El presidente aseguró que “quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”.

Y luego dijo: “Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse. De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano”.

Iván Cepeda y José Felix Lafaurie Foto: Archivo particular

De La Espriella rechazó el rol que cumple Lafaurie y aseguró que “tener convergencias y montar pantomimas democráticas con el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar, no es diálogo. Sentarse a manteles con quien pretende socavar la democracia, desconoce el veredicto popular y sueña con imponer por otras vías lo que las urnas le negaron, ¡es complicidad!“.

Lafaurie le había explicado a SEMANA el origen de la reunión. “Fedegán invita cada dos años a la totalidad de los congresistas de Colombia. Hace cuatro años, no solamente fue Iván Cepeda, sino varios senadores del Pacto Histórico y además tres senadores de Comunes (el partido de los exFARC)”, dijo.

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En ese entonces, el Congreso Ganadero me obligó en una aclamación general para que yo participara como miembro del Gobierno del presidente Petro de la delegación que iniciaba las conversaciones con el ELN. Dos años después, que repitió nuevamente Ivan Cepeda ir al Congreso, volvieron otra vez a pedirme que continuara en los diálogos. Entonces, el señor Cepeda no es la primera vez que va. ¿Por qué antes no lo rechazaron? Esa es la pregunta que me haría, cuando yo supongo que un gremio tiene la obligación al menos de tener un tratamiento igual para todos aquellos que, a través de un proceso democrático, son elegidos. Ayer aplaudían y hoy no. ¿Y qué pasa si en el 2030 regresan? Uno debe ser coherente”, agregó.

El presidente de Fedegan también había publicado un trino en el que en nueve puntos explicaba por qué había decidido invitar a Cepeda, con quien aseguró tenía muchas diferencias. En esa publicación, también había lanzado dardos al presidente.

“En un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quién esté en la Casa de Nariño... Con este Gobierno quiero trabajar en todo lo que podamos hacer por la ganadería y por Colombia. Y ante el gobierno que venga en 2030 asumiré el mismo deber: sentarme con quien corresponda, decirle de frente lo que pienso y defender los derechos de los ganaderos”.