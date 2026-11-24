No fue un buen día para los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. A primera hora, la Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra del exministro del Interior Armando Benedetti por emitir varios mensajes ofensivos y denigrantes en contra de la entonces magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

Alfredo Saade desempolva propuesta frustrada en el gobierno de Gustavo Petro tras decisión del expresidente de retirarse de X

Poco después, se conoció la decisión del organismo de control disciplinario de llamar a juicio disciplinario al pastor Alfredo Saade, uno de los hombres más cercanos a Petro durante sus cuatro años de mandato, ocupando varios cargos. Entre estos, embajador de Colombia ante Brasil.

Precisamente en dicho cargo diplomático, Saade emitió varios mensajes en sus redes sociales apoyando directamente la campaña a la Presidencia de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien quería seguir con las banderas del petrismo.

Para la Procuraduría General, esto representó una clara participación en política por parte de Saade.

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