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Alfredo Saade reaccionó al cruce entre Germán Rodríguez y Guillermo Jaramillo

El exfuncionario del gobierno Petro se despachó a través de X.

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Redacción Confidenciales
8 de octubre de 2026 a las 10:39 a. m.
De izquierda a derecha: Alfredo Saade y el incidente entre Germán Rodríguez y Guillermo Jaramillo.
De izquierda a derecha: Alfredo Saade y el incidente entre Germán Rodríguez y Guillermo Jaramillo. Foto: Colprensa y A.P.I., respectivamente.

Este miércoles, 7 de octubre, el senador Germán Rodríguez increpó en el Congreso al exministro de Salud, Luis Guillermo Jaramillo, en medio de una ceremonia de ascensos de la Policía.

“Usted no tiene que estar aquí; usted lastimó a las Fuerzas Militares. Me hace el favor y se retira; esto no se hace. Respete esta ceremonia, hágame el favor”, le dijo Rodríguez a Jaramillo, quien luego de unos minutos abandonó el recinto.

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Tras este hecho, se pronunció el exembajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade.

A través de X, el exfuncionario petrista comentó: “Esta bajeza debe ser sancionada por la Procuraduría, la vulgaridad se tomó el Congreso. La investidura de haber ocupado todos los cargos de elección popular y como exministro de Estado y expresidente delegado; merecen el respeto debido. Toda mi solidaridad con Guillermo Alfonso”.