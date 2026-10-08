Alfredo Saade reaccionó al cruce entre Germán Rodríguez y Guillermo Jaramillo

Este miércoles, 7 de octubre, el senador Germán Rodríguez increpó en el Congreso al exministro de Salud, Luis Guillermo Jaramillo, en medio de una ceremonia de ascensos de la Policía.

“Usted no tiene que estar aquí; usted lastimó a las Fuerzas Militares. Me hace el favor y se retira; esto no se hace. Respete esta ceremonia, hágame el favor”, le dijo Rodríguez a Jaramillo, quien luego de unos minutos abandonó el recinto.

Guillermo Alfonso Jaramillo habló del episodio que vivió en el Congreso: “No salí corriendo”

Tras este hecho, se pronunció el exembajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade.

A través de X, el exfuncionario petrista comentó: “Esta bajeza debe ser sancionada por la Procuraduría, la vulgaridad se tomó el Congreso. La investidura de haber ocupado todos los cargos de elección popular y como exministro de Estado y expresidente delegado; merecen el respeto debido. Toda mi solidaridad con Guillermo Alfonso”.