Alfredo Saade desempolva propuesta frustrada en el gobierno de Gustavo Petro tras decisión del expresidente de retirarse de X

Una de las cosas que no logró el expresidente Gustavo Petro durante su gobierno fue obtener su propia red social, como sí lo hizo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene el control de Truth Social.

Este martes, 10 de noviembre, ese episodio se lo recordó al exmandatario el pastor y exembajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien llegó, en su momento, a la Casa de Nariño como jefe de gabinete. Gran parte de su labor estuvo dedicada a la asesoría de comunicaciones y a visibilizar los aciertos de la administración.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Saade desempolvó su iniciativa a Gustavo Petro cuando el segundo oficializó que no continuará con su cuenta oficial de X, donde tiene más de 9 millones de seguidores, incluso por encima del expresidente Álvaro Uribe y Abelardo De La Espriella.

“Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio que la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasar a a ser cuenta complementaria. Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que aun disminuya mi ausencia ayudo más a la democracia desde redes”, informó Petro.

Alfredo Saade respeta y aprecia a Gustavo Petro, pero le envió un mensaje privado donde le expuso sus inconformidades con algunos sectores del Pacto Histórico Foto: SEMANA

Y Saade respondió: “Una vez pedí que hiciéramos tu propia red, hermano, se llamaría P. Es hora de retomar el tema”.

El pastor habló, en su momento del tema, y contó que un grupo de asesores estuvieron trabajando en la propuesta que contempló presentarle oficialmente al expresidente para su aprobación. No obstante, en el camino, su iniciativa se frustró.

El objetivo de llamarse P es por la inicial del apellido Petro, la misma estrategia que adoptó el exministro del Interior, Armando Benedetti, y el exdiputado de Atlántico, Nicolás Petro, cuando mostraron una tarima en forma de P en Barranquilla y realizaron la primera aparición del político de izquierda después de la pandemia por el covid-19. Ese día, el país entendió la magnitud de la campaña del líder del Pacto Histórico que en el 2022 se convirtió en presidente.

Se desconoce si Petro dejará efectivamente de utilizar la red social X o, si al contrario, busca escapar temporalmente del escenario público donde una avalancha de escándalos sexuales con mujeres parecen abrumarlo y de los que no ha podido defenderse con contundencia.

El exembajador Alfredo Saade. Foto: COLPRENSA

A juicio de algunos de sus contradictores, Petro, quien está enseñado a ponerle el pecho a sus controversias, podría estar pensando en tomar distancia del ruido que amenaza con opacar su carrera política.

Recientemente, el expresidente, con pocas semanas de haber salido de la Casa de Nariño, anunció que cambiaría su forma de comunicarse en X y prometió que sus mensajes serían estrategicos. No obstante, sus electores no encontraron mayor cambio en sus escritos.