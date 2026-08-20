Expresidente Gustavo Petro cambiará su forma de comunicarse en X: suspenderá función clave y sus mensajes “serán estratégicos”

El expresidente Gustavo Petro no ha completado dos semanas desde que dejó la Casa de Nariño, tras la finalización de su mandato como presidente de Colombia, y ya anticipó que cambiará su forma de comunicarse a través de X, la red social que se convirtió en su principal vitrina de comunicación con los colombianos y donde ya cuenta con nueve millones de seguidores.

Petro, desde su cuenta oficial, anunció que “después de mi siguiente trino cambiará mi forma de comunicarme”.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Además, informó que, en adelante, “los trinos serán muchos más espaciados y solo se dedicarán a mensajes estratégicos para la nación colombiana”.

“Suspenderé el área de respuestas porque está tomada por bodegas del sionismo. Se retrinará fuera de mis trinos personales artículos de alta calidad sobre la situación nacional o mundial”, dijo.

Envió un mensaje al progresismo y a la izquierda: “Espero de la red progresista que se ha configurado en este perfil que no se actúe pasivamente solo leyendo, sino que se retransmitan los trinos, porque ha comenzado una batalla cultural por el alma de los colombianos y la mentira y la grosería son la forma fundamental de la ‘cultura’ del fascismo”.

Petro, más allá de las críticas que recibe de sus opositores por la forma como gobernó al país durante el pasado cuatrienio, es un político estratégico que tiene claro el poder de las redes sociales, un escenario en el que ganó un importante terreno por el número de seguidores que tiene.

Durante su época como presidente, el político de izquierda optó por esa vitrina digital y dejó de lado a los medios de comunicación tradicionales, con los que se enfrentó en varias oportunidades.

Las redes sociales, la principal herramienta de comunicación de Gustavo Petro con sus electores. Foto: SEMANA

La decisión del exmandatario de cambiar la forma en que redacta sus mensajes en X obedece, entre otras razones, a que, en menos de dos semanas, se convirtió en una de las principales figuras de oposición al presidente Abelardo De La Espriella.

De hecho, en el discurso de oposición adelantado este miércoles, 19 de agosto, Petro apareció junto al hoy senador Iván Cepeda. En la izquierda hay quienes creen que el excandidato presidencial se dejó desplazar y perdió un espacio importante como opositor, porque el expresidente no promete dejarse opacar y, por el contrario, anticipa una estrategia en contra de De La Espriella.

El expresidente colombiano Gustavo Petro. Foto: NurPhoto via Getty Images

“No he desaparecido, he estado en el país y no me iré sino intermitentemente”, advirtió Petro durante el discurso de oposición, en el que llamó a construir una “gran alianza del pueblo y del mundo por la vida”.

Aunque en esta oportunidad Gustavo Petro anunció que cambiará su forma de comunicarse por X, no explicó si, en adelante, sus escritos evitarán los errores de ortografía que tanto le han criticado sus opositores.