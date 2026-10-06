Pautips rompió el silencio y reveló la verdad detrás de su ausencia en ‘MasterChef Celebrity’

Pautips decidió aclarar una de las dudas que surgieron entre los seguidores de MasterChef Celebrity: su ausencia en algunos capítulos de la competencia.

La creadora de contenido, cuyo nombre es Paula Galindo, explicó a través de sus redes sociales por qué no estuvo presente en determinadas jornadas de grabación del programa.

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La influencer hizo referencia al tema en una publicación de Instagram, donde compartió varias fotografías de su paso por la cocina de MasterChef Celebrity junto a algunos de sus compañeros. El mensaje generó comentarios entre quienes habían notado que no aparecía en ciertos episodios.

“¿Me han extrañado?”, escribió Pautips en la publicación, una pregunta con la que aprovechó para hablar directamente de su ausencia y despejar las dudas de sus seguidores.

Posteriormente, la participante explicó que su salida temporal del programa no estuvo relacionada con una eliminación ni con algún inconveniente dentro de la competencia. Según contó, se trató de un compromiso laboral que ya tenía adquirido y que requería que se desplazara fuera del país.

“La verdad es que tenía un compromiso de trabajo con una marca e implicaba viajar, así que tuve que faltar a algunas grabaciones de MasterChef y regresar con delantal negro”, explicó la creadora de contenido.

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De esta manera, Pautips dejó claro que su ausencia correspondió a motivos profesionales y no a una decisión de la producción de MasterChef Celebrity de dejarla por fuera de la competencia.

Además, su regreso al programa estará marcado por una consecuencia dentro de la dinámica del concurso: utilizar el temido delantal negro.

Pautips tendrá delantal negro en ‘MasterChef Celebrity 2026’. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026' / Getty Images

Este elemento tiene un significado importante en el formato, pues quienes lo portan quedan expuestos a los retos de eliminación y deben enfrentarse a preparaciones que pueden poner en riesgo su permanencia en la competencia.

Pautips continúa así en la carrera por llegar a las últimas etapas de MasterChef Celebrity, en una temporada que ha estado marcada por distintos momentos de tensión, sorpresas y cambios entre los participantes.