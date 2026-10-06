Jorge Rausch anunció su salida de importante programa de cocina: “Bien jugado”

Jorge Rausch sorprendió a sus seguidores al anunciar que no podrá participar en la próxima temporada de MasterChef Ecuador, programa en el que participó como jurado en todas las temporadas anteriores. El chef colombiano explicó que sus compromisos profesionales en Colombia le impiden viajar a Uruguay durante el tiempo que requiere la producción.

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La noticia fue compartida por Rausch a través de una reciente historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 1,8 millones de seguidores. Allí confirmó que no estará presente en esta nueva edición del concurso gastronómico. Además, el chef aprovechó el mensaje para agradecer al público ecuatoriano y al equipo con el que trabajó durante su paso por el programa.

“Tristemente no podré participar esta temporada de MasterChef Ecuador: mis compromisos en Colombia me impiden ir a Uruguay por tanto tiempo”, escribió Rausch.

En el mismo mensaje, el chef se refirió con especial cariño a sus compañeras Irene y Carolina, además de destacar el trabajo del equipo de producción y el recibimiento que tuvo por parte del público de Ecuador.

“Gracias a todo Ecuador y al equipo por tanto cariño. A mis chicas Irene y Carolina, al equipo y a todo Ecuador, ¡mucha suerte y una temporada espectacular!”, agregó.

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Aunque se trata de una ausencia para la próxima temporada, Rausch dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro, pues cerró el mensaje con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “¡Bien jugado! Dicho esto… el cachete se despide, pero solo por ahora”.

La salida del chef se produce mientras continúa su actividad profesional en Colombia, donde mantiene diferentes compromisos relacionados con su carrera gastronómica y televisiva.

Jorge Rausch, jurado de 'MasterChef'. Foto: @jorge.rausch

Rausch no entregó mayores detalles sobre esos proyectos ni sobre cuánto tiempo permanecerá alejado de la versión ecuatoriana del reconocido formato.