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Los detalles tras operativo de Policía en el que resultaron heridos dos uniformados, en caso de violencia intrafamiliar

El presunto agresor fue capturado luego de atacar a los uniformados que acudieron al lugar tras un llamado de los vecinos.

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Redacción Semana
6 de octubre de 2026 a las 11:20 a. m.
Dos policías resultaron heridos mientras atendían un caso de violencia intrafamiliar en una vivienda de la localidad de Kennedy.
Dos policías resultaron heridos mientras atendían un caso de violencia intrafamiliar en una vivienda de la localidad de Kennedy. Foto: A.P.I.

En la noche del pasado 5 de octubre, dos policías resultaron heridos luego de atender un llamado por una situación que se estaba presentando en una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

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De acuerdo con la información recogida, los patrulleros fueron llamados por vecinos del lugar, debido a un caso de violencia intrafamiliar. Al llegar, un hombre involucrado en los hechos intentó atacar a los uniformados con un arma blanca.

La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía en Providencia, fue encontrada sin vida en las instalaciones donde prestaba servicio. Foto de referencia.
Uno de los policías resultó herido por el impacto de un disparo efectuado durante el procedimiento contra el presunto agresor. Foto: Colprensa

“La Policía Metropolitana de Bogotá logra la captura en flagrancia de un hombre por el delito de violencia intrafamiliar y de violencia contra el servidor público. Al momento de llegar, son abordados por parte del presunto agresor, quien se lanza sobre los uniformados queriéndolos lesionar”, indicó el teniente coronel Julio Botero, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Tras los hechos, Botero aseguró que la policía reaccionó con su arma de dotación impactando al presunto agresor, pero esta impactó en el piso e hirió al compañero de patrulla.

De acuerdo con la Procuraduría, entre enero y abril de 2024, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla registraron las cifras más altas de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes en el país.
En este caso de denuncia de violencia intrafamiliar, los uniformados lesionados y el hombre capturado fueron trasladados a un centro asistencial; los tres se encuentran fuera de peligro. Foto: 123RF

Los uniformados lesionados y el agresor fueron trasladados a un centro asistencial para que fueran atendidos. Ya se encuentran fuera de peligro y el agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Durante los últimos días, varios hechos han consternado a los ciudadanos. El pasado 4 de octubre una persecución policial terminó con un vehículo volcado y dos hermanos capturados, luego de que escaparan tras cometer el hurto de un automotor en inmediaciones del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo.

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En otro operativo, dos hermanos fueron capturados tras una persecución policial que terminó con un vehículo volcado en la localidad de Tunjuelito. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El hecho se presentó en el barrio San Vicente Ferrer, en la localidad de Tunjuelito, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje observaron una escena que llamó su atención: un vehículo era halado con una cuerda por otro automotor. Al acercarse, los policías escucharon voces de auxilio provenientes del interior. Los uniformados intentaron detener los vehículos, pero los sospechosos emprendieron la huida.