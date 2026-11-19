La Corporación Matamoros realizó una cena concierto este martes 17 de noviembre, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. El objetivo era recaudar fondos para la educación de los hijos de los militares y policías que han sacrificado su vida en actos del servicio.

El encuentro fue muy emotivo y el ministro de Defensa General (R) Jorge Eduardo Mora López dio unas sentidas palabras en las que no pudo contener las lágrimas al narrar que unos de los beneficiarios de las becas eran hijos de una mujer policía asesinada por Primo Gay, quien fue recientemente capturado.

“A nuestros soldados y policías de la patria, su país los respalda y sus familias nunca caminarán solas mientras les exista el corazón y la voluntad de servicio de la Corporación Matamoros. Esta cena se llama ‘A la luz de los héroes’. Ellos ya entregaron su luz por Colombia. Ese es su gran legado. Esa es la medida de su grandeza. A nosotros nos corresponde que esa luz nunca se apague y siga viva en los ojos de sus familias”, dijo el ministro.

El ministro exaltó el trabajo de la Corporación Matamoros. “Detrás de esta meta hay nombres, sueños y hogares que merecen seguir adelante. La presencia de ustedes esta noche garantiza que la ausencia de un padre o de una madre jamás signifique el futuro de su hijo... La seguridad no es una palabra abstracta. Tiene rostros del soldado, del marino, del aviador y del policía que cada día cuidan a Colombia lejos de sus hogares”, agregó.

“Por eso hoy, como ministro de Defensa y veterano de la fuerza pública, les quiero pedir que acompañen a estos niños hasta el día de su grado, que abran sus empresas a nuestros heridos y veteranos y que mantengan viva esta hermandad. El Estado tiene obligaciones sagradas y debemos asumirlo sin reservas. Pero hay algo que ninguna política, ningún decreto puede otorgar, la certeza de que su país lo recuerde y los abrace por siempre”, puntualizó.

La directora de la Corporación Matamoros, María Alejandra Neira, aseguró que con ese concierto se buscó “abrir la oportunidad para que empresas, organizaciones y personas de la sociedad civil apoyen a los hijos de los hombres y mujeres que han sacrificado su vida por protegernos a nosotros los colombianos, para garantizar nuestra tranquilidad, seguridad y cuidar nuestra democracia”.

Neira recordó cómo, en lo que va de 2026, han sido sacrificados en actos del servicio 113 hombres y mujeres, más los 69 fallecidos en el accidente del avión Hércules. “Esta noche nos acompañan quienes encarnan este propósito, empresarios visionarios, líderes gremiales, familias solidarias, pero sobre todo nos acompañan nuestros héroes de la patria, algunos con discapacidad adquirida en cumplimiento del deber y también viudas, viudos y familias de quienes entregaron la vida por Colombia. Su presencia nos recuerda que la seguridad de esta nación tiene un precio y ese precio se honra con hechos”, dijo.