Lizeth Alejandra Castaño Montes es una joven de tan solo 19 años que fue secuestrada por hombres armados en Guacarí, Valle del Cauca, cuando los sujetos entraron a una panadería en la que se encontraba y la raptaron.

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El hecho se volvió viral en diferentes redes sociales debido a que quedó captado en video gracias a cámaras de seguridad del establecimiento comercial, lo que sirvió a las autoridades para tener detalles de lo sucedido.

El secuestro ocurrió el pasado mes de octubre, situación que encendió las alarmas y llevó a que se dispusieran varias medidas, como el anuncio de una recompensa de hasta $30 millones para la persona que diera información que permitiera dar con los responsables.

En las últimas horas se dio a conocer que Lizeth Alejandra fue liberada este 19 de noviembre. Tras esto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dio a conocer un video en el que se comunicó con la joven y le dedicó unas palabras de motivación.

“¡Qué alegría saber que está de nuevo junto a su familia, que tanto la esperaba! Le deseo de corazón que pueda retomar su proyecto de vida, seguir adelante y hacer realidad todos sus sueños", escribió la mandataria en su publicación.

Además, la funcionaria indicó que “gracias a Dios está bien, gracias a Dios volvió sin problema” durante la llamada que sostuvieron. Asimismo, le comentó que debe seguir adelante con su proyecto de vida, trabajo y sueños.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la joven es hija del propietario de la panadería en la que ocurrió el secuestro. El día de los hechos se encontraba en el establecimiento comercial acompañada de su novio, de 18 años, y un trabajador, cuando llegaron los hombres armados.

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Según los reportes conocidos, los responsables se movilizaban en una camioneta negra. Tres de ellos descendieron del vehículo, ingresaron al negocio e intimidaron con armas de fuego a las personas que estaban en el lugar. Posteriormente, se llevaron a la joven, en un episodio que generó temor entre los habitantes de este municipio del Valle del Cauca.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron fundamentales para conocer cómo se desarrolló el rapto y apoyar las labores de investigación que adelantaban las autoridades para establecer quiénes estaban detrás de este hecho.

En las próximas horas podrían salir nuevos detalles del hecho y dar claridad sobre lo que pasó tras la retención de la joven.