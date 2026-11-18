La gobernadora Dilian Francisca Toro acompañó desde las 5:00 de la mañana de este miércoles 18 de noviembre la denominada Operación Patriot, una megatoma simultánea en 18 municipios del Valle del Cauca, con la que las autoridades buscan combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en el departamento.

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A través de sus redes sociales, la mandataria informó que uno de los puntos de la intervención fue la cárcel de Tuluá, establecimiento desde el que, según indicó, se estarían coordinando actividades delictivas, especialmente extorsiones contra comerciantes y ciudadanos.

“Vamos por la desarticulación de cinco estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia en nuestro departamento, vinculadas a delitos como homicidio, hurto y extorsión”, señaló Toro.

En un video publicado durante el operativo, la gobernadora mostró algunos de los elementos encontrados en una de las celdas del centro penitenciario. Se trataba de varios celulares que, de acuerdo con su explicación, serían utilizados para realizar llamadas extorsivas desde el interior de la cárcel.

“En una de las celdas encontramos estos celulares. Con estos celulares es que generan las extorsiones”, aseguró la mandataria, quien también recalcó que, pese a que en el Valle del Cauca se ha registrado una disminución del 18 % en este delito, todavía se presentan casos que tendrían origen en los establecimientos carcelarios.

Por otro lado, la gobernadora advirtió que algunas personas estarían recibiendo cobros y amenazas bajo la supuesta identificación de bandas criminales, cuando, según explicó, las llamadas se estarían realizando desde las cárceles.

La intervención se desarrolla de manera articulada con la Fuerza Pública y contempla acciones en 18 municipios del departamento. Además, la mandataria reiteró que el objetivo de estas medidas es afectar las estructuras responsables de distintos hechos delictivos.

“¡No vamos a permitir que los delincuentes sigan amenazando la tranquilidad de nuestra gente!”, manifestó la gobernadora, quien aseguró que las autoridades mantendrán las acciones para combatir a las organizaciones criminales en el Valle del Cauca.

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Asimismo, Toro señaló que se está trabajando por la desarticulación de cinco estructuras criminales que afectan la seguridad del departamento, debido a hechos delictivos como homicidio, hurto y extorsión.

En las próximas horas podrían salir nuevos detalles de esta medida y que resultados se lograron gracias a la intervención.

“El crimen no duerme y nosotros tampoco descansamos. Mientras reconstruimos el Valle, seguimos unidos, con las botas puestas y combatiendo de frente a los delincuentes”, señaló la funcionaria.