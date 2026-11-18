Después de varios días de interrupciones y racionamientos, el servicio de energía comenzó a normalizarse en Huila, Caquetá y Putumayo.

La recuperación se produce tras el atentado contra varias estructuras de transmisión eléctrica en la vereda Hato Viejo, municipio de El Pital, Huila, que ocasionó una emergencia energética en cuatro departamentos.

Varias torres de energía fueron atacadas con explosivos en Huila

Más de 300.000 habitantes comenzaron a recuperar la energía

El reporte conocido este miércoles 18 de noviembre señala que más de 300.000 habitantes de esas tres regiones comenzaron a recuperar el suministro.

Sin embargo, la emergencia todavía no está completamente superada y continúan los trabajos técnicos para garantizar la estabilidad del sistema.

Las empresas ElectroCaquetá, ElectroHuila y la Empresa de Energía del Putumayo reportaron avances en la recuperación del suministro.

La contingencia dejó fuera de servicio infraestructura fundamental para el abastecimiento eléctrico, entre ella la línea de transmisión de 230 kilovoltios Betania-Altamira y Tesalia-Altamira, así como la subestación Altamira.

Mientras se adelantaban las labores para recuperar las estructuras afectadas, fue necesario habilitar alternativas de suministro mediante una línea de 115 kilovoltios.

Esta conexión permitió atender parcialmente la demanda y recuperar el servicio en varios municipios.

No obstante, la solución provisional estuvo condicionada por la capacidad disponible y la estabilidad de la red.

Por ahora, el avance más importante es que más de 300.000 habitantes de Huila, Caquetá y Putumayo comenzaron a recuperar el suministro eléctrico.

Sin embargo, la atención sigue puesta en las comunidades que todavía enfrentan interrupciones y en la reparación definitiva de la infraestructura para evitar nuevas afectaciones.

Torres de energía afectadas por el atentado en Huila. Foto: Foto redes sociales -API

La energia comienza a llegar por turnos

La energía comienza a regresar a Huila, Caquetá y Putumayo, donde las empresas encargadas del servicio reportan avances en el restablecimiento.

La recuperación permite que las familias retomen sus actividades cotidianas, que los comercios vuelvan a funcionar y que se reduzcan las dificultades para conservar alimentos y mantener las comunicaciones.

Sin embargo, todavía no se conoce un listado oficial actualizado de todos los municipios que ya cuentan con suministro permanente.

En Caquetá, ElectroCaquetá mantiene una distribución por turnos en municipios como La Montañita, Milán, Solano, El Paujil, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Morelia, Valparaíso, Solita, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua.

En contraste, en el oriente del Cauca, el último reporte disponible registra 18.336 usuarios afectados en Inzá, Páez y San Juan de Villalobos, en Santa Rosa.

La empresa de energía aún no confirma la normalización total del servicio en esos sectores.