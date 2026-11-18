El clima en Colombia tendrá contrastes este miércoles 18 de noviembre. Mientras varias regiones tendrán lluvias durante la tarde y la noche, otras conservarán condiciones mayormente secas.

Además, se prevén temperaturas por encima de los promedios climatológicos en buena parte del país, según el pronóstico del Ideam.

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¿En qué regiones se esperan las lluvias más fuertes?

El Ideam pronostica las lluvias más intensas en las regiones Pacífica, Andina y el suroccidente del Caribe. En Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño se esperan precipitaciones moderadas y localmente fuertes durante la tarde y la noche.

En la región Andina, las lluvias podrían aumentar después del mediodía en Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, sur de Santander, Tolima, Huila y noroccidente de Boyacá.

En el Caribe predominará el tiempo seco durante el día, pero en la noche podrían presentarse lluvias en Córdoba, sur de Sucre y Bolívar, Cesar y Magdalena.

Regiones donde predominará el tiempo seco

La Orinoquía, el norte y oriente del Caribe y el norte de la Amazonía tendrán mayor probabilidad de condiciones secas.

Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras en el piedemonte de la Orinoquía.

En la Amazonía podrían registrarse precipitaciones ocasionales en el piedemonte y el sur de Amazonas.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ocasionales, principalmente en el área marítima.

El pronóstico también señala una mayor probabilidad de temperaturas por encima de los promedios habituales en el valle del Magdalena Medio y las regiones Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

La combinación de calor y humedad podría elevar la sensación térmica durante las tardes, especialmente en San Andrés, los litorales Caribe y Pacífico, el centro del Caribe y algunos sectores del nororiente de la región Andina.

Panirámica general de la Región Andina colombiana. Foto: Adobe Stock Photo

¿Cómo estará el clima en Bogotá este 18 de noviembre?

Mañana: cielo parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco.

cielo parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Tarde: se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en Suba, Barrios Unidos, Fontibón y Kennedy.

se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en Suba, Barrios Unidos, Fontibón y Kennedy. Noche: cielo mayormente nublado y tiempo seco en buena parte de la ciudad, aunque podrían registrarse algunas lluvias ligeras en el sector noroccidental.

La temperatura máxima estimada para Bogotá será de 20 °C.

Por esta razón, quienes tengan actividades al aire libre o deban desplazarse durante la tarde pueden tener en cuenta la posibilidad de lluvias en el occidente y norte de la capital.