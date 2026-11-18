La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional tres supuestos hallazgos fiscales en torno a Aerocafé, el proyecto que busca construir una terminal aérea segura que preste servicios a Manizales, una ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de Medellín y a unos 350 de Bogotá.

El contralor General, Jorge Laverde, dijo que esos hallazgos están relacionados con el nuevo puente, la vía de acceso y un contrato de seguridad del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, en el que salpicó al gerente de ese proyecto, Fernando Merchán.

Render del proyecto del Aeropuerto del Café en Palestina, una terminal aérea que busca mejorar la conectividad del Eje Cafetero y dinamizar el turismo y la economía regional. Foto: Render del proyecto / Aerocafé – Aeronáutica Civil de Colombia.

Según la Contraloría, este ingeniero con un pasado académico en Inglaterra, habría firmado un contrato de seguridad del Patrimonio Autónomo de Aerocafé.

Sin embargo, esa entidad, por medio de un comunicado, negó esos señalamientos. Además, SEMANA buscó al gerente de Aerocafé, para conocer su postura sobre las declaraciones de la Contraloría y cuál es el estado de esa obra tan importante para el occidente.

SEMANA: ¿Cómo está el proyecto hoy?

Fernando Merchán: hoy el proyecto está en un punto de no retorno, y está en un punto donde nunca había estado antes, está completamente estructurado, con unos recursos por más de medio billón de pesos líquidos en la fiducia, disponibles para ejecutar, con contratista de obra seleccionado por merito, con un contratista e interventor seleccionado por mérito, dos consorcios, empresas colombianas, todas, saben lo que hacen, tienen el capital de trabajo necesario, la experiencia, la capacidad técnica está en ejecución, en etapa de pre construcción.

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SEMANA: ¿Qué falta para comenzar la etapa de construcción?.

F. M.: La etapa de pre construcción es de 10 meses, que terminan el 12 de febrero, donde el contratista de obra, con el interventor, se han encargado de estructurar su plan de manejo ambiental, la logística, sistema de seguridad y salud en el trabajo, estudios y diseños los ha adaptado como propios, y estamos listos para arrancar ya la fase de construcción.

SEMANA: ¿Cómo será ese proceso?

F. M: Van a empezar con tres frentes de obra, en la reza norte, en la reza sur (los dos extremos del proyecto), que queda próxima al Cementerio de Palestina y uno en el centro, el eje de la pista, donde se empezará a construir el Box Culvert, donde se guardará esa línea de alta tensión que atraviesa los predios del proyector.

SEMANA: ¿Qué opina de lo que dijo el Contralor General, Jorge Laverde?

Obras iniciales del Aerocafé avanzan en el Eje Cafetero, pero sin terminal ni torre de control. Foto: Foto: Instagram @colombiaalaire - API

F. M.: Cuando uno compara lo que se ha hecho y lo que se ha avanzado con lo que existía anteriormente, en épocas oscuras de este proyecto, se da cuenta que hay una gran diferencia. Nos agrada que la Contraloría esté pendiente del proyecto, celebramos que tenga como prioridad el proyecto, pero le solicitamos un contexto más cuidadoso.

Finalmente, Merchán, en un comunicado, aseguró que “Es fundamental precisar que lo correspondiente a la contratación del puente nuevo y vía de acceso ($59.151 millones) y el contrato asociado por ($2.008 millones) corresponden a actividades y procesos de contratación que no tienen que ver con la gestión, ni la ejecución de la UGPAA.

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Y que el contrato de Seguridad, “sobre el que se hicieron informes de la Contraloría General de la República, correspondiente al contrato de seguridad personal del Gerente de la UGPAA también aclaró que esta fue una acción de carácter preventivo y estrictamente necesaria para garantizar la protección de la vida e integridad física del mencionado, como se encuentra técnicamente sustentado, determinando un nivel de riesgo calificado como Alto y Crítico”.

Aerocafé aseguró también que “de dicha situación hemos dado toda la información requerida ante los organismos de control, y seguimos atentos de nuevos requerimientos”.