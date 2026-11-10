La implosión del icónico edificio Invico de Pereira, afectado de manera considerable por el terremoto del 10 de agosto, fue aplazada en las últimas horas.

Según se dio a conocer desde el Fondo Milagro para Pereira, la organización designada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para la reconstrucción de los municipios afectados en ese departamento, esta decisión se tomó para garantizar acciones de mitigación del riesgo sobre las redes de servicios públicos esenciales.

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“La decisión obedece a criterios técnicos de gestión del riesgo, orientados a proteger la vida y la infraestructura de redes que garantiza el suministro de servicios al 45 por ciento de la ciudad de Pereira”, dijeron.

La planeación de esa implosión, considerada por las autoridades de Pereira como una de las operaciones de mayor complejidad del proceso de reconstrucción de la ciudad, ha sido desarrollada durante las últimas semanas por un equipo técnico e interinstitucional.

El colapso vuelve a poner sobre la mesa los efectos que dejó el terremoto en la infraestructura de Pereira y la importancia de mantener las medidas de prevención frente a las edificaciones que presentan daños estructurales. Foto: Alcaldía de Pereira

Los expertos, luego de una verificación técnica, identificaron algunas condiciones que llevaron a aplazar la implosión.

Ellas son:

“Proximidad de redes de servicios públicos esenciales: El cruce de información geoespacial realizado entre la zona de impacto y las redes de servicios identificó distancias de 8,5 m y 7,2 m entre la infraestructura expuesta y la zona de intervención. Medidas para la reducción del riesgo tecnológico: Ante la probabilidad de daños colaterales sobre los anteriores sistemas que generaría la implosión, se hace necesario un estudio más detallado y una nueva concertación técnica de alternativas para evitar la posible afectación. Refuerzo del enmallado interior. Los eventos sísmicos recientes y las fuertes precipitaciones obligan a complementar el enmallado al interior de la estructura, para reducir la probabilidad de un colapso no controlado.

Ana María Cuartas Saldarriaga, gerente designada por el gobierno nacional para el Fondo Milagro para Risaralda, informó que “en el proceso de rehabilitación y reconstrucción de nuestra región, el cuidado de la vida y el bienestar de la gente estarán siempre en el centro”.

Cuartas considera que la implosión de Invico es un proceso de alta complejidad que debe guiarse por los principios de planificación, preparación y gestión integral del riesgo. “Hay hallazgos técnicos que evidencian la necesidad de nuevos estudios, concertaciones y obras que no pueden culminarse antes del 15 de noviembre con las garantías de seguridad requeridas. Ejecutar la implosión en esa fecha implicaría un nivel de riesgo no admisible para la ciudad”.

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Diana Osorio Bernal, secretaria de Infraestructura de Pereira, señaló que los servicios esenciales no presentan actualmente afectación y que se mantienen las medidas de aislamiento y monitoreo alrededor del edificio.

Debido a esto, se tomaron algunas medidas, como suspender las evacuaciones y cierres viales previstos para el 15 de noviembre.

Además, se indicó que el nuevo cronograma de implosión se informará con antelación, teniendo como nueva fecha posible el 29 de noviembre, sujeta a que los estudios confirmen las condiciones de seguridad.