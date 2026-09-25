Cayó muro de iglesia en Manizales durante labores de desmonte tras daños del terremoto: impactante video generó confusión

Un muro de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio El Carmen de Manizales, cayó este viernes 25 de septiembre mientras se adelantaban labores de desmonte en el templo a causa del terremoto del 10 de agosto.

El momento quedó registrado en video y generó preocupación y confusión entre los vecinos del sector.

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La escena muestra el desprendimiento de la estructura mientras avanzaban los trabajos de intervención. Sin embargo, la Arquidiócesis de Manizales aclaró que se trató de un derribo controlado realizado como parte de las labores de recuperación de la iglesia.

Según explicó la institución en sus redes sociales, los trabajadores se encontraban asegurados con línea de vida durante el procedimiento, por lo que ninguno resultó lesionado.

La intervención se realiza debido a los graves daños que sufrió el templo como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto. El movimiento telúrico provocó afectaciones importantes en diferentes partes de la parroquia.

Derribo de un muro en iglesia de Manizales generó confusión Foto: Captura de pantalla Arquidiócesis de Manizales

Entre los daños registrados se encuentra el desprendimiento de parte del techo, afectaciones en la sacristía y la destrucción de algunas imágenes. Además, las dos torres frontales del templo presentan fracturas.

La situación estructural de la iglesia ya había sido advertida por las autoridades eclesiásticas. Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales, había señalado que “la mampostería sufrió daños severos y que el templo requeriría una intervención prácticamente total”.

La caída del muro ocurrió precisamente en medio de esos trabajos de recuperación. Aunque las imágenes pueden generar la impresión de que se produjo un colapso inesperado, la Arquidiócesis aseguró que el procedimiento estaba programado y que se desarrolló conforme a lo previsto.

“Como parte de las labores de intervención y recuperación del templo parroquial, tuvo que realizarse el derribo controlado de un muro”, explicó la institución.

La Arquidiócesis también señaló que los vecinos experimentaron temor al observar el desprendimiento de la estructura, pero reiteró que no hubo personas lesionadas y que las obras de reconstrucción continuarán.

El templo permanece seriamente afectado por los daños ocasionados por el terremoto y ahora hace parte de un proceso de intervención que busca recuperar la estructura de la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Las imágenes del procedimiento muestran uno de los momentos más llamativos de estas labores, mientras los trabajos de reconstrucción siguen adelante.