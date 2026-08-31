Un incendio estructural fue reportado durante la madrugada de este lunes, 31 de agosto, en el centro de Manizales, en inmediaciones de la carrera 22 con calle 17. La emergencia generó el cierre del paso vehicular en el sector mientras se desarrollaban las labores de atención.

Bus, con 20 pasajeros, se incendió en la vía Dosquebradas - Santa Rosa de Cabal

Emergencia genera restricciones en el centro de Manizales

El incendio fue reportado durante las primeras horas de este lunes en una zona del centro de la capital de Caldas.

Reportes publicados durante la madrugada ubican la emergencia en inmediaciones de la carrera 22 con calle 17, donde las llamas fueron visibles desde diferentes puntos de la ciudad.

La información disponible también señala que las autoridades de tránsito procedieron a bloquear el paso por la zona para facilitar la atención de la emergencia.

La emergencia se presenta en una zona que ha tenido restricciones de movilidad durante las últimas semanas como consecuencia de las labores de recuperación posteriores al sismo del pasado 10 de agosto.

La Secretaría de Movilidad de Manizales ha informado en sus reportes oficiales sobre diferentes cierres y restricciones en el centro, entre ellos, en sectores de la carrera 22 y la calle 17.

La administración ha señalado que estas medidas buscan facilitar las labores de atención, inspección y recuperación, además de garantizar el paso de los organismos de socorro.

La Alcaldía también ha explicado que las condiciones de movilidad pueden modificarse de acuerdo con el desarrollo de las labores de emergencia y recuperación.

Por esto, los conductores y peatones deben atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Se reporta un incendio estructural en el centro de Manizales, en inmediaciones de la carrera 22 con calle 17. Autoridades viales cerraron el paso por la zona para atender la emergencia. ⬇️ pic.twitter.com/YiF1qBuoA9 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 31, 2026

Manizales continúa en proceso de recuperación tras el sismo

El incendio ocurre en medio de la recuperación que adelanta Manizales luego del sismo del 10 de agosto.

En su último balance oficial disponible, publicado el 21 de agosto, la Alcaldía reportó 6.076 solicitudes de visita técnica y más de 3.400 inspecciones realizadas.

Para ese momento, la administración registraba 3.041 predios evacuados, 8.240 personas damnificadas y cerca de 10.000 viviendas impactadas.

También informó que 542 establecimientos comerciales presentaban afectaciones moderadas a críticas.

Por ahora, el dato confirmado sobre la nueva emergencia es el incendio estructural registrado en el centro y el cierre vial dispuesto para facilitar la atención.

Se espera que Bomberos, la Unidad de Gestión del Riesgo o la Alcaldía entreguen un reporte con el balance de la situación.