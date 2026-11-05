Adulto mayor fue encontrado atado de brazos y pies en un lote vacío en Manizales: ya hay una hipótesis de lo que pasó

Hay indignación en la ciudad de Manizales, en Caldas, por el caso de un adulto mayor que fue encontrado amarrado de brazos y pies, además de que presentaba heridas en su rostro.

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El hallazgo de la víctima, quien afortunadamente se encuentra vivo, se realizó en la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre, en un lote despoblado que está ubicado detrás del colegio Inem.

Según indicó la Alcaldía, los habitantes de la zona fueron quienes avisaron a las autoridades al ver al hombre, que tiene 60 años y al parecer es habitante de calle. “La comunidad alertó a las autoridades al observar que salía de una zona boscosa con las manos atadas y la ropa mojada”, indicó.

Hasta el punto llegaron integrantes de la Fundación de Paramédicos Búsqueda y Rescate SER-BYR y realizaron una valoración inicial a la víctima. Posteriormente, esta fue trasladada hacia la clínica San Cayetano.

Imagen referencia de un persona atada en sus manos. Foto: Adobe Stock

De acuerdo con el diario La Patria, este hombre se encontraba en el hogar de paso Mi Jesús, pero se había ido de allí el pasado lunes 2 de noviembre.

Las primeras hipótesis apuntan a que fue interceptado por dos sujetos quienes, al parecer, pretendían robarle sus pertenencias. En medio de esto, lo ataron y lo llevaron hasta el lote despoblado, donde también lo habrían lastimado y por eso presentaba las heridas en la cara y los brazos.

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A través de redes sociales se han conocido algunas fotografía en las que se observa que el adulto mayor vestía una camiseta verde y una pantaloneta, y también se ve que tiene sobre sus brazos una atadura azul que le impide moverse.

La Alcaldía confirmó que ya se activó la ruta de atención correspondiente, mientras que la víctima se encuentra bajo observación médica, aunque ya se encuentra estable.

“Una vez finalice el proceso de valoración médica y el centro asistencial autorice su salida, se realizarán las gestiones necesarias para brindarle acompañamiento psicosocial y gestionar su ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores, donde pueda recibir cuidado, protección y atención integral”, señaló.

Las autoridades, por su parte, ya se encuentran realizando las respectivas investigaciones para poder esclarecer quienes son los responsables de este hecho, que ha generado gran rechazo e indignación en esta zona del departamento de Caldas.