Hallan en el centro de Bogotá a niña italiana reportada como desaparecida en Europa

Integrantes del equipo de gestores del orden de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá rescataron a una niña de 8 años de nacionalidad italiana que contaba con un reporte internacional de desaparición emitido en Europa.

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La intervención se llevó a cabo durante un recorrido de control institucional en inmediaciones del Parque La Independencia, cerca de la Carrera Séptima y el Planetario de Bogotá, donde los funcionarios observaron a la menor junto a su madre en marcadas condiciones de vulnerabilidad, sin acceso reciente a alimentos ni condiciones adecuadas de higiene.

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El punto de quiebre de la intervención ocurrió cuando las ciudadanas no respondieron a un saludo inicial en español. Mediante el uso de herramientas tecnológicas de traducción digital, los funcionarios entablaron comunicación y confirmaron que ambas provenían de Italia y llevaban dos semanas en territorio colombiano.

Pese a que los gestores les ofrecieron acompañamiento ante la Embajada o el Consulado italiano, la mujer rechazó la oferta asistencial, hecho que motivó a los funcionarios a alertar inmediatamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar la verificación de derechos de la menor.

Verificación de custodia y retorno asistido a Europa

La articulación entre el ICBF y las autoridades competentes permitió constatar en los registros internacionales que la menor tenía un reporte de desaparición activo en Italia, derivado de un traslado transfronterizo no autorizado por su padre, quien ostenta la custodia legal.

Articulación de la Secretaría de Seguridad y el ICBF permite la repatriación de una menor a Italia. Foto: Alcaldía de Bogotá

Tras las coordinaciones diplomáticas y de protección infantil, la niña fue repatriada a su país de origen para reencontrarse con su progenitor, al tiempo que la madre también fue trasladada a Europa para resolver su situación jurídica. La menor fue devuelta a Italia para reencontrarse con su padre luego de confirmar que había sido sacada de su país sin autorización legal.

La Secretaría de Seguridad resaltó que este resultado demuestra la efectividad de la presencia permanente de los gestores del orden en sectores priorizados de la capital.

La entidad enfatizó que la labor de su personal en campo trasciende el control de la convivencia y el espacio público, consolidándose como un canal preventivo capaz de detectar alertas complejas y proteger los derechos de la infancia en Bogotá.