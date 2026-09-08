Policía reveló los detalles detrás del rescate de una menor de edad retenida por agresor sexual

En una operación conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, las autoridades lograron la captura por orden judicial de alias Alex en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

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El detenido es señalado como un presunto agresor sexual serial y, durante el procedimiento de registro, las unidades judiciales lograron el rescate de una niña de siete años de edad, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

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La diligencia judicial se llevó a cabo mediante un allanamiento en una vivienda del casco urbano, donde se hizo efectiva la detención por los delitos de pornografía con menor de 18 años y acceso carnal violento.

Las pesquisas determinaron que la menor rescatada en el lugar de los hechos sería su hijastra, quien era víctima de los abusos cometidos dentro del inmueble.

Rastreo internacional y producción de material audiovisual

Las investigaciones técnicas y el intercambio de información transnacional permitieron establecer la magnitud del accionar delictivo del capturado en plataformas digitales.

Capturan en Soacha a presunto agresor sexual serial y rescatan a menor de siete años. Foto: Policía Nacional

La red de inteligencia identificó que el sujeto estaba vinculado a 53 alertas globales debido a la transmisión de más de 2.000 archivos fotográficos y de video que documentaban abusos sistemáticos contra menores de edad entre los tres y los siete años, de los cuales al menos 30 producciones audiovisuales pertenecían a material grabado con la menor rescatada.

Al momento de su detención, el procesado contaba con una condena vigente a 10 años de prisión por el delito de acto sexual violento, además de registrar dos órdenes de captura adicionales por acceso carnal violento y pornografía infantil.

#EsNoticia | En una operación de @PoliciaColombia, @FiscaliaCol y @HSI_HQ, fue capturado por orden judicial alias 'Alex' en Soacha #Cundinamarca, por delitos relacionados con explotación sexual de menores. Durante el procedimiento fue rescatada una niña de 7 años.#DiosYPatria pic.twitter.com/MtQ6qDuZgD — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) September 8, 2026

Para evadir la acción de la justicia en la región capital, el individuo suplantaba la identidad de otra persona e intentó modificar de manera legal sus nombres ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en el año 2024, trámite que fue rechazado por la entidad estatal.

Declaraciones oficiales, incautaciones y medida carcelaria

Sobre el perfil y las maniobras evasivas del capturado, el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, explicó que “según las investigaciones, alias Alex circulaba por las calles de la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha suplantando la identidad de otra persona para pasar desapercibido ante las autoridades”, confirmando las irregularidades detectadas en sus documentos.

Capturan en Soacha a presunto agresor sexual serial y rescatan a menor de siete años. Foto: Policía Nacional

Durante la inspección técnica de la vivienda, peritos forenses incautaron un computador portátil y un teléfono celular utilizados para la producción, almacenamiento y distribución del material ilícito en la red.

Tras las audiencias ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó los cargos correspondientes, por lo que el administrador de justicia dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.