De acuerdo con la investigación de la Policía, alias Alex, sería un presunto abusador serial de menores de edad y supuesto distribuidor de pornografía de sus víctimas.

Un policía lee los derechos de capturado al presunto abusador sexual. Foto: Policía

La Dirección de Investigación Criminal, Dijín, reveló que “el sujeto está vinculado a 53 alertas globales debido a la transmisión de más de 2.000 archivos de fotografía y video que registran el abuso sexual sistemático de víctimas de entre 3 y 7 años”.

Así mismo explicó al Dijín de la Policía que: “se dedicaba a la producción del aberrante material digital de abuso sexual de menores; de este archivo digital, al menos 30 piezas audiovisuales correspondían a producciones propias donde la víctima era su hijastra de siete años”.

El capturado, de acuerdo con la Policía tenía un tenebroso pasado criminal. “Según el acervo probatorio alias Alex cuenta con una sentencia condenatoria vigente a 10 años de prisión por el delito de acto sexual violento y registraba dos órdenes de captura vigentes por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años”, indicó la Policía.

Capturado por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. Foto: Policía

“Según las investigaciones alias ‘Alex’, circulaba por las calles de la ciudad de Bogotá D.C y el municipio de Soacha (Cundinamarca), suplantando la identidad de otra persona para pasar desapercibido ante las autoridades y en el año 2024 habría solicitado el cambio de sus nombres ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, tramite que no fue avalado por la entidad”, señaló el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal, Dijín e Interpol.

El golpe contra los delitos sexuales que afectan a los menores de edad, se suma a otra captura en la ciudad de Pereira, Risaralda.

La Policía local informó “la captura de un hombre requerido por los delitos de homicidio y acceso carnal o acto sexual a un bebé, de apenas tres meses de edad”.

Añadió la Policía de Pereira que: “Los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2024, cuando el menor fue trasladado hasta la Clínica Los Rosales debido a graves complicaciones de salud que requerían atención médica especializada”.

Agregó la autoridad policial que: “durante las valoraciones, los profesionales de la salud identificaron signos compatibles con el denominado síndrome del niño sacudido, además de indicios que hicieron presumir la ocurrencia de agresiones de carácter sexual”.

La Policía de Pereira ejecutó la captura de un presunto agresor sexual de menores de edad. Foto: Policía

Por su parte el coronel Oscar Ochoa, comandante de la Policía de Pereira indicó que: “la gravedad de las lesiones llevó a la práctica de diferentes exámenes especializados, mediante los cuales se estableció que el bebé presentaba un trauma craneoencefálico severo, lesión que posteriormente ocasionó su fallecimiento”.

Los capturados quedaron a orden de autoridad competente para su respectivo futuro judicial.