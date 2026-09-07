Abelardo De La Espriella reporta “golpe contundente” al crimen en Magdalena: de esto se trata

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la ejecución de un operativo conjunto de la Policía Nacional en el departamento del Magdalena, el cual culminó con la captura de 11 personas y la aprehensión de un menor de edad. Los procesados son señalados por los delitos de extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Rodrigo Lara, minInterior, dijo que críticas de la defensora del Pueblo, Iris Marín, fueron erróneas y que sufrió un “lapsus”

Las intervenciones de las autoridades se concentraron en los municipios de Aracataca, Zona Bananera y San Sebastián de Buenavista, zonas afectadas por el accionar de redes delictivas vinculadas al cobro de cuotas extorsivas a comerciantes y pobladores.

Estas son las cifras de la Fuerza Pública durante el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Detención de cabecillas e incautación de material bélico

Entre los detenidos destacan presuntos articuladores delictivos conocidos bajo las alianzas de alias Zarco, Chatarro, Cara de Palo y Monteriano. De acuerdo con el reporte oficial, los sospechosos estarían vinculados a estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Clan del Golfo y el grupo delincuencial común organizado Los Primos.

Durante las diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron diverso material empleado para la comisión de ilícitos, entre ellos, nueve armas de fuego de diferente calibre y abundante munición, así como cuatro motocicletas, cuatro equipos de telefonía móvil y un dispositivo inhibidor de señal.

Caen alias Zarco, Chatarro y Cara de Palo en operativo contra la extorsión en Magdalena. Foto: Presidencia de Colombia

Posición del Gobierno frente al crimen organizado

El jefe de Estado reiteró el compromiso institucional de neutralizar las economías ilícitas que afectan la tranquilidad de los sectores productivos y rurales de la costa caribe.

“El mensaje para los bandidos es claro: vamos por ustedes. Al comerciante, al campesino, al empresario y a cada familia del Magdalena los vamos a liberar del miedo y de la extorsión. No habrá territorio vedado para la Fuerza Pública ni organización criminal intocable”, enfatizó el mandatario.

Golpe contundente contra la extorsión y el crimen organizado en Magdalena!



Nuestra Policía Nacional capturó en Aracataca, Zona Bananera y San Sebastián de Buenavista a 11 personas y aprehendió a un menor de edad, por los delitos de extorsión y tráfico de armas de fuego.



Entre… pic.twitter.com/TkEDtyf0kB — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 7, 2026

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización.

Tras un mes de mandato, De La Espriella hizo énfasis en su mensaje de fortalecer la seguridad en las diferentes ciudades y municipios del país.