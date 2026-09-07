La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, puso de presente una grave situación que relaciona al ahora expresidente Gustavo Petro.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, interpuso una denuncia ante la CIDH contra el expresidente Gustavo Petro por “interferencias” en el proceso. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ElvkV31fet — Revista Semana (@RevistaSemana) September 7, 2026

El abogado José Moreno Caballero aseguró que su cliente ha “declarado” y entregado pruebas en contra de varios poderosos funcionarios y dirigentes políticos que se habrían visto favorecidos con el desvío de millonarios contratos.

Por lo anterior, aseveró, esta situación le ha generado varios problemas de seguridad, recibiendo amenazas, intentos de sobornos e intimidaciones al núcleo familiar del exdirector de la UNGRD.

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En un hecho inédito, el jurista señaló que recientemente interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del expresidente Gustavo Petro.

“Hemos presentado una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las interferencias que ha podido generar el señor, hoy en día, expresidente, pero en su momento presidente, el señor Gustavo Petro, y eso hay que tenerlo en cuenta”, reveló el penalista.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aceptó dos cargos relacionados por el escándalo de corrupción que saqueó a la entidad. Foto: 1. Colprensa / 2. Rama Judicial

El exdirector de la UNGRD -añadió el abogado- es consciente del riesgo que existe por haber declarado en contra de las “personas más poderosas del país”.

Esto ha llevado a que exista un riesgo latente: “Amedrentándolo, tratando de callarnos, intentando sobornarnos, y donde las últimas amenazas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía y que no fueron públicas por peticiones del señor Olmedo López, fueron las amenazas de grupos al margen de la ley que no voy a mencionar por la seguridad y la tranquilidad del señor López, pasaron los espacios de seguridad que tenía la vivienda del señor Olmedo López a ser una amenaza que, si continúa hablando, pues el siguiente acto es imponer una bomba”.

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Haciendo un paralelo con una de las figuras deportivas más conocidas, el abogado señaló que las declaraciones de Omedo López han apuntado hacia poderosos dirigentes políticos.

“No es lo mismo declarar en contra o llegar a subir al ritmo, a pelear contra Mike Tyson o contra un campeón, a subirse a pelear contra cualquier boxeador principiante o amateur. Eso se debería evaluar cómo ha puesto en riesgo la vida del señor Olmedo y la de su familia por hacer este tipo de declaraciones en contra de las personas más poderosas del país, en contra y no debemos olvidar a los que en su momento estaban ejerciendo el poder”, explicó.

Defensa de Olmedo López asevera que fue atacado por “el expresidente de la República, el exdirector de la UNGRD y el exministro de Hacienda”, debido a las declaraciones que entregó ante la Fiscalía. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wAaGre8s0t — Revista Semana (@RevistaSemana) September 7, 2026

El apoderado del exdirector de la UNRGD aseveró que durante meses ha recibido todo tipo de ataques de aquellos funcionarios que fueron salpicados por Olmedo López.

“Y lo vemos cómo fue el ataque sistemático que el señor Olmedo López no solamente ha recibido por la prensa, sino por esos altos funcionarios que también lo atacaron frente a sus declaraciones, frente a su colaboración, entre ellos el expresidente de la República, entre ellos el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo en su cuenta de Twitter, entre ellos el exministro de Hacienda”, dijo.

Finalmente, detalló que en los próximos meses presentarán una denuncia en la Fiscalía General por lo que consideran un “ataque cibernético” dirigido a borrar información recolectada y evidencia entregada por el exdirector de la UNGRD.

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El próximo 14 de diciembre, el juez especializado de Bogotá definirá si avala o no el preacuerdo firmado entre las partes.

López, quien se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2024 en una guarnición militar, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Igualmente, cuenta con un principio de oportunidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.

Este acuerdo lo convirtió en testigo de cargo de la Fiscalía General en la mayoría de los procesos penales que cursan por este escándalo de corrupción.