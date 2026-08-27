Judiciales

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, seguirá siendo testigo estrella de la Fiscalía

Un juez prorrogó por un año el principio de oportunidad del exfuncionario.

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Redacción Semana
27 de agosto de 2026 a las 5:54 p. m.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aceptó dos cargos relacionados por el escándalo de corrupción que saqueó a la entidad.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aceptó dos cargos relacionados por el escándalo de corrupción que saqueó a la entidad. Foto: 1. Colprensa / 2. Rama Judicial

Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), seguirá siendo el testigo clave de la Fiscalía General en los procesos que se adelantan por el entramado de corrupción en esa entidad.

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Así lo determinó un juez de control de garantías que prorrogó por un año el principio de oportunidad del exfuncionario, hecho por el cual seguirá declarando en los procesos penales.

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